Sumar garantiza que la legislatura durará pese a las dificultades en el Congreso y la actitud "desleal" de Junts

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado que la legislatura va a durar tres años y están decididos forjar mayorías parlamentarias, pese a la compleja aritmética en el Congreso y la actitud de Junts que ayer se comportó de forma "desleal" y dejó en "entredicho" su palabra como aliado. De hecho, ha cargado duramente contra esta formación, al aseverar que la sociedad catalana le hará "pagar en las urnas" que tumbara ayer, junto a PP y Vox, la proposición de ley de los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones. "Ayer Junts yo creo que se tropezó, creo que no van a tener cómo explicar esto en Cataluña y, además, estratégicamente tomaron una decisión que es profundamente equivocada. Tomaron esto de una manera profundamente desleal que pone en entredicho su palabra", ha apostillado a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso. El portavoz parlamentario de Sumar ha enfatizado que "es importante mantenerse fiel a la palabra dada", pues Junts dijo por la mañana que iba abstenerse y luego votó en contra. "Si no, una fuerza política pierde toda credibilidad", ha agregado para recordar que después de múltiples contactos y una promesa de abstención a la iniciativa, Junts le informó por teléfono tres minutos antes de la votación que pasaban a votar en contra. Es más, ha agregado que ese cambio de criterio "no es de una formación seria" ni de una formación política "cuya palabra se le pueda otorgar mucha credibilidad". De hecho, ha reprendido su incoherencia por votar en el mismo sentido que PP y Vox, partidos que según ha proclamado "les quiere meter en la cárcel". También les ha acusado de estar "junto con los rentistas, las grandes inmobiliarias y los grandes propietarios". JUNTS "MIENTE", HUBO MÚLTIPLES REUNIONES "Yo no sé en qué planeta viven, pero desde luego no están en la sociedad, porque si hay un clamor que hoy recorre la sociedad en todo el Estado español es que hay que acabar con los abusos en materia de vivienda", ha remachado. Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo asumen que ayer sufrieron una derrota pero creen que tampoco Junts salió ganando y que cometieron un error por su obsesión de querer demostrar que tienen la "sartén por el mango" en el Congreso, dado que no tumbaron una iniciativa menor sino una proposición de ley cuya admisión a trámite contaba con el respaldo de fuerzas conservadoras como el PNV. A su vez, Errejón ha insistido en la urgencia de poner fin a los abusos en materia inmobiliaria, a cerrar los pisos turísticos ilegítimos, multiplicar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social y condicionar las ayudas a las comunidades autónomas a que apliquen la Ley de Vivienda. También ha asegurado que Junts "miente" cuando alega que el Ejecutivo no mantuvo interlocución con ellos sobre esta iniciativa, dado que desde hace meses contaban con el texto promovido por las organizaciones por el derecho a la vivienda y también venían negociando desde hace tiempo en acordar una propuesta "sobre el papel", con muchas horas de reuniones. "Nosotros hicimos nuestros deberes", ha explicado para insistir en que llegaron a un acuerdo "muy concreto" y lo ratificaron". NO VAN A CEJAR EN EL EMPEÑO DE INTENTAR SACAR MEDIDAS Cuestionado sobre si en este contexto parlamentario la legislatura tiene futuro, el portavoz de Sumar ha garantizado que el mandato durará tres años más, que ayer estuvieron "muy cerca" de conseguir un acuerdo entre fuerzas muy diversas y que no van a cejar en su "empeño" de sacar medidas en materia de vivienda. Por tanto y ante su tropiezo de ayer, ha instado a Junt a aclararse y decidir de qué lado está, si con la mayoría de investidura o con el PP y Vox, dado que el Gobierno de coalición va a seguir haciendo su trabajo, consciente de que la aritmética en el Congreso es "difícil" y "muy complicada" pero también que esto fue lo que votaron los ciudadanos. "¿Nosotros qué hacemos cuando la aritmética es complicada? Pues trabajamos más. Algunas veces salen (las iniciativas) y cuando no salen las cosas, uno vuelve a ponerse en pie y vuelve a trabajarlas para que salgan la siguiente vez. Es nuestra labor y a eso nos entregados", ha subrayado. Cuestionado sobre la posición de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha comprometido a desarrollar antes de terminar 2025 un reglamento que sirva para limitar el alquiler de temporada después de decaer la proposición de ley, Errejón ha desgranado que esto si acaso es una medida "complementaria" pero defiende que las propuestas en viviendas deben ser más ambiciosas y "solidificadas" en leyes. BUSTINDUY PIDE ENCARAR CON NORMALIDAD DERROTAS EN EL CONGRESO Mientras, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado también que el rechazo de Junts a esta proposición de ley es "injustificable" y ha exigido que el interés general esté por encima de las "estrategias políticas" de cualquier grupo parlamentario de "corto plazo". Bustinduy ha admitido que en esta legislatura las mayorías son "siempre ajustadas" y que el hecho de que el Ejecutivo pierda votaciones debe asumirse con normalidad. "Habrá votaciones en las que salgan hacia un lado y otras hacia el otro, creo que eso es normal", ha apostillado.

