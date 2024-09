PSOE rechaza las "excusas" de Junts para votar contra regular los alquileres de temporada y destaca su "incongruencia"

El PSOE ha afeado este miércoles a Junts sus "incongruencias" y ha rechazado las "excusas" que, a su juicio, han puesto los de Carles Puigdemont para justificar su voto en contra de la tramitación de la ley de Sumar para regular alquileres de temporada, cuando habían anunciado que abstendrían. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha señalado que será Junts la que tendrá que "dar cuenta de sus incongruencias" por decir hasta "cinco minutos antes" que iban a votar una cosa y optar por otra. También les ha echado en cara que recurriera a la "excusa" de que la norma registrada por Sumar carecía de consistencia jurídica, puesto que, según ha apuntado, uno de los objetivos del trámite parlamentario es precisamente velar por la "seguridad jurídica" de las leyes. En cualquier caso, ha restado importancia a la nueva derrotada cosechada por el Gobierno por la posición de Junts. "Nosotros vamos a seguir trabajando, hablando con todos los grupos políticos, negociando y seguir acordando las cosas para que salgan adelante" ha dicho, incidiendo en que en el Congreso "no" manda Junts sino "los diputados y las diputadas". CC: UN CAMBIO DE POSICIÓN QUE NO TIENE SENTIDO Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, a subrayado que "no tiene ningún sentido" que Junts alegue que pasó de la abstención que había anunciado porque el cambio de posición de otros partidos hizo que su voto fuera crucial y decidió que no podía dejar pasar una norma que, entre otras cosas, cree que invade competencias autonómicas. Valido ha incidido en que ella no se siente interpelada por ese argumento. "Nosotros no cambiamos de opinión, todos sabían lo que íbamos a votar y el único voto que cambió fue el de Junts", ha zanjado la diputada, que sí apoyó la tramitación de ese texto.

Compartir nota: Guardar Nuevo