El canario Rafael Cabrera, "emocionado" de volver a jugar en el Real Club Sotogrande

Cádiz, 18 sep (EFE).- El canario Rafael Cabrera, jugador del equipo europeo de la Copa Ryder y uno de los golfistas destacados que participarán en el próximo 'Estrella Damm N.A. Andalucía Masters', se ha mostrado "emocionado" por jugar este torneo que se disputará del 17 al 20 de octubre en el gaditano Real Club de Golf Sotogrande.

Cabrera, en declaraciones difundidas por la organización, destacó su satisfacción por “tener la oportunidad de jugar en casa con un campo lleno”.

El español, que fue vencedor en el mismo circuito al que pertenece el Andalucía Masters, el DP World Tour, en el Abierto de España de 2021, apuntó que los aficionados que se reúnen en Sotogrande “apoyan al máximo” en el torneo y “siempre hay un ambiente magnífico durante toda la semana”.

El Real Club de Golf Sotogrande, en opinión de Cabrera, es un campo “muy especial” y señaló que tiene ganas de afrontar el “desafío que supone”.

El canario consideró que el próximo torneo será “memorable” con la participación de otros golfistas destacados, como el francés Víctor Pérez o el danés Thorbjørn Olesen, ganadores de torneos de la Rolex Series, o el inglés Matt Wallace, vencedor en el PGA Tour.

Pérez, que se adjudicó su primer título de la Rolex Series en el 'Abu Dhabi HSBC Championship' de 2023, empató en la novena plaza el año pasado en Sotogrande, circunstancia que le permitió acceder a la tarjeta del PGA TOUR en 2024 al finalizar entre los diez mejores en el 'Race to Dubai Rankings in Partnership with Rolex'.

Wallace, que este mes puso fin a un periodo de seis años sin títulos en el DP World Tour al lograr su quinta victoria en el circuito en el Omega European Masters, se ha clasificado para los 'play offs' del DP World Tour, que finalizarán en Dubai con el 'DP World Tour Championship', último torneo de la temporada.

Olesen se hizo con su octava victoria en el DP World Tour este mismo año en el 'Ras Al Khaimah Championships'. EFE

