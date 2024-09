Almeida iría a Moncloa a reunirse con Sánchez para "cantarle las cuarenta por el trato que le está dando a Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que iría al Palacio de La Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "cantarle las cuarenta por el trato que le está dando" a la capital. "Yo creo que a Pedro Sánchez hay que enfrentarle y confrontarle y hay que decirle a la cara lo que uno piensa. Y la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) ya lo dijo ayer, que ella también va a ir, si es convocada, con un orden del día claro, no para hacerse la foto", ha asegurado el regidor en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Al primer edil le gustaría preguntarle al presidente "qué le pasa" con Madrid y "cuál es su obsesión" con los madrileños, al considerar que es "inexplicable" la forma en la que se refiere a los vecinos de la capital. Por otra parte, también se ha referido a la decisión del Gobierno de encargar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el marco de su Plan de Acción por la Democracia. Al respecto, ha indicado que el Ayuntamiento "por supuesto" que ejecuta dinero en publicidad institucional, pero lo que no hace es "malgastar el dinero en publicidad institucional, como hace el Gobierno de España". "Eso no es financiar medios de comunicación, eso es ser conscientes de que tenemos que dar traslado de actividades y campañas institucionales del Ayuntamiento de Madrid", ha reivindicado.

