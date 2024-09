Sánchez asegura que el modelo de financiación del PSOE es igual "en todos los territorios"

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que el modelo de financiación del PSOE "es el mismo en todos los territorios" y busca "blindar el Estado de bienestar" atendiendo a las particularidades, mientras que el del PP está marcado en su opinión por la ideología.

En su intervención en una reunión en el Congreso junto a diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, Sánchez no ha mencionado específicamente el pacto alcanzado entre los socialistas y ERC para una "financiación singular" en Cataluña, pero sí ha defendido el modelo de financiación de su partido frente al del PP.

"Nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del Estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios", ha declarado.

A continuación, Sánchez ha denunciado que el modelo de financiación del PP consiste en "privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios", por lo que asegura que al principal partido de la oposición no le mueve la economía sino la "ideología neoliberal" de sus gobiernos autonómicos.

"Blindar el Estado de bienestar sale barato. Y desmantelarlo como hacen otros cuando gobiernan o allí donde gobiernan, como es el caso de múltiples comunidades autónomas, sale muy caro", ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que no le van da "dar lecciones" quienes aseguran que trabajan por el bien común mientras "recortan becas y ayudas de comedor" y "privatizan servicios médicos y residencias de mayores".

"Nosotros no estamos en contra de que existan empresas privadas y economía social que ofrezcan estos servicios. No lo estamos, pero pensamos que no puede ser la única opción, que la calidad debe estar también y ante todo en los servicios públicos", ha aclarado.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha defendido un nuevo sistema de financiación autonómica "que garantice la igualdad entre españoles" y una "fiscalidad progresiva", y se ha comprometido a "seguir combatiendo los regalos fiscales a la grandes fortunas".

"Esto es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y si los tertulianos neoliberales consideran que es indignante, pues que se indignen. Más indignante es que los niños de familias pobres tengan siete veces menos probabilidades de terminar la escuela que las familias ricas", ha dicho.

Además, Sánchez ha comentado que otra de las prioridades de su Gobierno consiste en mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes, pero ha señalado que esta labor es "del Estado en su conjunto", por lo que compete no solo a la administración general del Estado, sino también a los ayuntamientos y comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP.

"Es una responsabilidad compartida", ha afirmado Sánchez, que ha pedido tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas que "se involucren más en el mercado inmobiliario para evitar que esté dominado por la especulación y la ley del más fuerte". EFE

