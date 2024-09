Raúl García de Haro: "Cuando no sumas te deja un mal sabor de boca"

Madrid, 16 sep (EFE).- Raúl García de Haro, delantero de Osasuna y autor del único gol de su equipo, lamentó la derrota de este lunes frente al Rayo Vallecano (3-1) y reconoció que "cuando no sumas te deja un mal sabor de boca" el partido.

Osasuna, que se adelantó en el marcador en la primera parte, se vio remontado en la segunda con tres goles del central senegalés Abdul Mumin, del lateral derecho rumano Andrei Ratiu y del centrocampista Unai López.

"Hicimos una buena primera parte pero en la segunda empezamos a perder duelos, a no coger segunda jugadas, a no tener ocasiones y meternos en nuestro campo. Tenemos que mejorar eso y quedarnos con lo positivo pero hay mucho margen de mejora", dijo a Movistar+ el delantero de Osasuna, que reconoció que "cuando no sumas te deja un mal sabor de boca".

"Hoy teníamos buena oportunidad para escalar puestos en la clasificación pero tenemos que mejorar, sobre todo fuera. En casa lo estamos haciendo bien pero hay que dar ese plus que nos ponga arriba de la tabla", concluyó. EFE

