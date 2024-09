Feijóo pide que no haya "censura" a las CCAA para ejercer su "derecho legítimo" a recurrir la Ley de Amnistía ante el TC

El líder del PP, Alberto Núñez Fejióo, ha asegurado este lunes que el Grupo Popular y todas las comunidades gobernadas por su partido han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía siguiendo el "criterio" del Tribunal Supremo y ha confiado en que no haya "censura" a las CCAA a la hora de ejercer su "derecho legítimo" a recurrir, dado que, según ha destacado, son representantes del Estado en sus territorios y con esta norma se vulnera "la igualdad" de los ciudadanos. "Espero y deseo que esto se solucione cuanto antes porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria, de una arbitrariedad extraordinaria solo comparable con la propia arbitrariedad de la ley de amnistía", ha advertido Feijóo. Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios en Alicante junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, después de que el Tribunal Constitucional haya encargado un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma. SIGUIENDO EL "CRITERIO" DEL TRIBUNALS SUPREMO Y OTROS "ADICIONALES" Feijóo ha recordado que el Tribunal Supremo ha sido el primero que "ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía". A su entender, es un "hecho histórico" que el "máximo órgano jurisdiccional" de España haya dado el paso de recurrir esa norma que, según ha dicho, es la que ha permitido a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno. "Con el criterio del Tribunal Supremo y con los criterios adicionales, más de 50 diputados del Partido Popular y senadores hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad", ha dicho, para añadir que siguiendo "ese mismo criterio" han presentado sus recursos de inconstitucionalidad los gobiernos y los Parlamentos autonómicos. A renglón seguido, Feijóo ha defendido que las CCAA recurran porque la Ley de Amnistía les afecta, a ser las autonomías y sus presidentes "representantes ordinarios del Estado". "Por tanto tienen que salvaguardar los intereses del Estado en su ámbito territorial", ha enfatizado. En segundo lugar, el líder del PP ha justificado ese recurso de las autonomías porque la norma "atenta contra el derecho a la igualdad de los ciudadanos que viven en el conjunto de la comunidad y en el conjunto del Estado". "Y en tercer lugar, porque la Constitución tiene prohibido la arbitrariedad de los poderes públicos y el Gobierno de España ha aprobado un texto que va en contra de esos principios constitucionales básicos", ha agregado. RECUSACIÓN DE LA MAGISTRADA LAURA DÍEZ Feijóo ha señalado que esos recursos están siendo vistos por la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez, a la que el PP "ha recusado" porque fue "directora general de Moncloa" y su "jefe político fue uno de los que negoció la Ley de Amnistía". A su enetdner, debería "no pronunciarse en ese recurso". Dicho esto, ha insistido en que el PP espera que "no haya censura a las comunidades autónomas" y puedan ejercer "sus derechos legítimos de representar al Estado y a los intereses de los ciudadanos de esa comunidad en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado".

