Campo se aparta de todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía en el TC

El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo se ha abstenido del debate sobre todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía que hay ahora mismo en el Tribunal Constitucional (TC), tal y como hizo con el único admitido a trámite hasta este momento: la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo (TS). Así se recoge en el orden del día del Pleno que se celebrará la próxima semana, donde figura su abstención en los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autonómas --14 de las comunidades autónomas donde gobierna el PP más el presentado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page-- y por el propio PP; y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes, todas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La ponencia ha recaído sobre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y se espera que la corte de garantías avale la abstención de Campo, como ya hizo, de forma unánime, con la consulta realizada por el Supremo. El que fuera miembro del Gobierno de Pedro Sánchez se ha apartado de todos los asuntos que han ido llegando al TC sobre la amnistía porque en el informe que firmó como ministro de Justicia sobre los indultos a los condenados por el 'procés' dijo que era "claramente inconstitucional". Estaba previsto que en el Pleno de la próxima semana se estudiara también la ponencia del nuevo magistrado del TC, José María Macías, sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad registrado por el PP, si bien un defecto formal ha impedido que llegue a tiempo, según las fuentes del TC consultadas por Europa Press. Dicho defecto obligó al TC a dar diez días al Partido Popular para que lo subsanara, algo que ya ha hecho pero que ha retrasado el asunto, por lo que las fuentes apuntan que el Pleno no estudiará su admisibilidad hasta el próximo octubre. Tras ello, se centrará en las recusaciones contra magistrados que señalan al propio Campo, Conde-Pumpido, Laura Díez y Macías. De momento, la corte de garantías solo ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra el artículo 1 de la ley de amnistía, en la que se plantea que vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. Cabe recordar que el Supremo acudió al Constitucional en el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona, tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés', por lo que --con la admisión a trámite-- este procedimiento ha quedado en suspenso. UN FALLO CLAVE La respuesta al Supremo tardará en llegar entre seis meses y un año y, aunque no se podrá extender automáticamente al resto de cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan llegar, porque el contenido impugnado y los argumentos expuestos pueden variar, lo cierto es que marcará el camino, según las citadas fuentes. Una vez ventilada, el TC se centrará en los recursos de inconstitucionalidad y, por último, se detendrá en los recursos de amparo que puedan presentrar, entre otros, los líderes del 'procés. Así las cosas, las impugnaciones que puedan hacer los líderes del 'procés' condenados y procesados, como el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el que fuera mandatario regional Carles Puigdemont, respectivamente, tendrán que esperar.

