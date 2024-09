Antonio Ledezma cree que los dos españoles detenidos en Venezuela son "nuevos perseguidos"

El exalcalde de Caracas y dirigente opositor Antonio Ledezma, ha criticado la detención de dos ciudadanos españoles en un supuesto plan para desestabilizar el país y que, según las autoridades, tendrían "vínculos" con el Centro Nacional de Inteligencia español, el CNI. Ledezma ha afirmado que estas acusaciones son "falsas" y que se trata de "nuevos perseguidos". "En Venezuela hay un terrorismo de Estado. Está en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo se han metido con la libertad de ciudadanos españoles y de cualquier otra latitud, también lo han hecho con empresas", ha declarado Ledezma en una entrevista con RTVE. Por otro lado, el Gobierno de España ha desmentido y rechazado "rotundamente" cualquier insinuación de que España esté implicada en una operación de destabilización política en Venezuela y afirma que los dos españoles detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. "España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", han indicado fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. REGRESO DE EDMUNDO A VENEZUELA En otro orden de cosas, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha asegurado que el candidato presidencial opositor, Edmundo González, quien se encuentra en España, regresará a Venezuela para tomar posesión. La oposición sostiene que González fue el ganador de las elecciones del 28 de julio y no Nicolás Maduro, como afirman las autoridades. "El régimen hizo todo para que Edmundo se fuera, lo amenazó y presionó a su entorno de una manera brutal y cruel. El régimen cada día está más débil y aislado. Los venezolanos están decididos a avanzar hasta hacer valer la soberanía popular y que Edmundo González sea juramentado como presidente de Venezuela", ha afirmado Machado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Telemundo. Así, González "vendrá en el momento correcto", cuando "esté seguro" y pueda "juramentarse como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional". "Maduro tiene que entender que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada", ha argumentado. Ella en cambio continuará dentro de Venezuela, incluso aunque ello suponga la separación de sus hijos. "Son muchos años y desde que eran muy chiquitos comenzaron a sufrir la separación y mi ausencia en momentos muy importantes de su vida", ha indicado. "Me da mucha culpa como mamá y espero que algún día me perdonen y sientan que realmente valió la pena para dejarle a todos nuestros hijos un país donde se sientan orgullosos de ser venezolanos", ha remachado. La propia Machado ha convocado a través de su cuenta en X a sus seguidores a manifesatrse en todo el mundo el próximo 28 de septiembre, sábado. "El sábado 28 de septiembre, a dos meses de nuestra histórica victoria, nuestra voz retumbará en todos los rincones del planeta", ha resaltado Machado en un vídeo en el que aparecen también personalidades nacidas en Venezuela como María Gabriela de Faría, George Harris, Erika de La Vega, Édgar Ramírez, Christian McGaffney, Marcel Rasquin, Fabiola Colmenarez, Luis Chataing, Juan Pablo Raba o Rafael De La Fuente. También aparecen apoyando a Machado Leonardo Padrón, Rosa María Payá, Diego Vicentini, Carlos Baute, Franklin Virgüez, Jason Silva, Catherine Fulop, Sergio Novelli, Nelson Bustamante, Mariaca Semprum, Roberto Jaramillo, Carla Angola, Prakriti Maduro, Lele Pons y Gabriela Montero.

