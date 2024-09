PP y PSOE se enfrentan por la visita de Ayuso a Melilla por su 527 aniversario de su españolidad

El PP y el PSOE han mantenido un enfrentamiento público en Melilla por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la ciudad este martes para protagonizar el 527 aniversario de la españolidad de la ciudad norteafricana, entre acusaciones de "electoralismo" y "abandono" por parte de ambas organizaciones. La diputada del Grupo Socialista, Elena Fernández Treviño, ha manifestado que "Ayuso invitó a Milei (presidente de Argentina) porque comparte su hooliganismo y su extremismo. E Imbroda invita a Ayuso porque comparte, también, su hooliganismo y su extremismo". Asimismo, Treviño ha señalado que la presencia de Ayuso en Melilla este martes 17 de septiembre no responde a su papel institucional al frente de la Comunidad de Madrid sino que se debe a "sus ataques furibundos" al presidente de la nación, Pedro Sánchez. "El PP ha invitado a la señora Ayuso por el papel que juega y que nada tiene que ver con que sea presidenta de la Comunidad de Madrid, porque podrían haber invitado a cualquier otra persona que preside cualquier otra Comunidad, y es que no olvidemos que son varias las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha expuesto. Sin embargo, el PP local "comparte con Ayuso el hooliganismo y 'el todo vale' contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque eso vaya en contra de los intereses de España o contra los intereses de la ciudadanía", ha apuntado. RESPUESTA DEL GOBIERNO La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar (PP), ha rechazado las críticas de la diputada del PSOE, Elena Fernández Treviño, sobre la visita a Melilla de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 17 de septiembre, con motivo del 527 aniversario de la ciudad. Mohatar ha señalado que las acusaciones de "electoralismo" son "infundadas". "Oyendo a la representante del Grupo Socialista, cualquiera diría que tienen el apoyo abrumador de la sociedad melillense", ha afirmado. La portavoz ha criticado la percepción de apoyo hacia el Gobierno de España y ha denunciado el "desprecio hacia la ciudadanía melillense". La portavoz ha enfatizado que el Gobierno de España ha mostrado "cicatería y abandono sistemático" hacia Melilla. Ha añadido que el Gobierno "nos sigue castigando" con decisiones que afectan negativamente a la ciudad, como la "mutilación de beneficios fiscales" y la "tortura" de una frontera "absolutamente intransitable". Mohatar ha defendido la visita de Ayuso, argumentando que es un acto de apoyo hacia Melilla. "No entendemos cómo puede afear siquiera el presidente de la ciudad en el Día de Melilla", ha indicado, refiriéndose a la tradición de invitar a dignatarios en esta celebración. La portavoz ha criticado la "desfachatez" de Fernández Treviño al calificar la visita de Ayuso como un "juego político". Ha manifestado que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una de las líderes más valoradas en su región y ha expresado su apoyo a Melilla.

Compartir nota: Guardar Nuevo