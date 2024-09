Espadas cree que no es necesario aprobar PGE para 2025 "inexorablemente" aunque cree que saldrán adelante

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, considera que la situación actual no requiere que se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año 2025 "inexorablemente" porque las cuentas en ejercicio tienen una dotación de fondos "importante", aunque dice que es "optimista" ante la posibilidad de que las Cortes Generales logren sacarlas adelante. También confía en que quedan tres años más de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez aunque señala que dependerá de que los partidos políticos que apoyaron la investidura "decidan desarrollar los acuerdos a los que llegaron" para garantizar ese respaldo y "decidan consolidar el que el Gobierno pueda hacer toda su tarea", incluidos "los compromisos que asumió con esos partidos que apoyaron la investidura a lo largo de lo que resta" de legislatura. En una entrevista a Europa Press, después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes, por segunda vez, el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que ya rechazó en julio el Congreso de los Diputados; que son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. En este contexto, Juan Espadas ha remarcado que los PGE son, "sin duda, un instrumento imprescindible para avanzar con normalidad en una legislatura", así como que "un Gobierno que gobierna tiene la obligación de presentar un proyecto de Presupuesto". Dicho esto, ha apostillado que el Presupuesto vigente actualmente --el que se elaboró para el ejercicio de 2023, prorrogado para este año 2024-- es "un gran presupuesto con una dotación de fondos europeos importantes y de presupuesto propio del Estado muy importante", por lo que "no tenemos una situación, desde el punto de vista presupuestario, compleja o que requiera inexorablemente de la aprobación" de unos nuevos PGE. En todo caso, ha criticado que el PP votara que 'no' este verano "a una senda de gasto que permitía muchos más recursos económicos para comunidades autónomas y ayuntamientos", incurriendo así, a su juicio, en un "contrasentido", ya que, paralelamente, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo está "empleado en decir que el Gobierno le quita recursos económicos a las comunidades y a los territorios", según ha subrayado el dirigente del PSOE-A, que en esa línea ha acusado a los 'populares' de estar desarrollando "una estrategia política de acoso y derribo al Gobierno de Pedro Sánchez". LA RESPONSABILIDAD NO ES SOLO DEL GOBIERNO "Pero el Gobierno va a hacer su tarea y ya ha dicho que va a tramitar los Presupuestos Generales del próximo año", ha aseverado Juan Espadas antes de recordar que, sin embargo, "la responsabilidad de sacar adelante" las cuentas públicas "ya no es sólo del Gobierno", sino que depende de una "mayoría parlamentaria", y para conseguirla ha precisado que "se producirá" una negociación por parte del Ejecutivo con grupos de la oposición. Dicho esto, Espadas ha apostillado que, "desgraciadamente, la confrontación y la estrategia del PP de acoso y derribo al Gobierno de España no favorece los acuerdos, pero la aritmética parlamentaria ha demostrado que, cuando hay voluntad, se alcanzan acuerdos en el Congreso, y la legislatura está avanzando en ese sentido". DURACIÓN DE LA LEGISLATURA El secretario general del PSOE-A ha sostenido así que "lo mejor que le puede pasar a España es que la legislatura se complete, que el proyecto (del Gobierno) se desarrolle hasta el final, y que no ocurra lo que el PP quiere que ocurra, que es, de nuevo, plantearnos un escenario de convulsión, de conflicto y finalmente de nuevas elecciones", ha continuado Juan Espadas antes de señalar que desde las filas socialistas "vamos a trabajar por eso, y desde luego el presidente del Gobierno lo ha dicho y lo tiene claro". "Son tres años por delante los que quedan" antes de unas próximas elecciones generales, según ha remarcado Juan Espadas, quien sobre esta cuestión también se ha declarado "optimista" porque cree que "tenemos un Gobierno fuerte, con ideas, con proyectos y demostrando en Europa que tiene iniciativa, y que es capaz de generar empleo y riqueza, y distribuirla de forma justa". "España va muy bien, consigue los objetivos que se está planteando, y esa es la prioridad para nuestro país", ha enfatizado Juan Espadas antes de apostillar para concluir que "el ruido de la derecha y de la extrema derecha no es lo más conveniente ni lo que más interesa a los españoles".

