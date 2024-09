Alejandro Gómez: "Hay que olvidar el subcampeonato, partir de cero y dar más"

Murcia, 12 sep (EFE).- El UCAM Murcia debe "olvidar" el subcampeonato de liga Endesa de baloncesto logrado en la temporada 2023/2024, "partir de cero y hacer más", dijo este jueves su director general y deportivo, Alejandro Gómez, responsable de la confección de la plantilla desde hace más de una década.

Tras la campaña más brillante de sus 40 años de historia, que incluyó la medalla de bronce en la Liga de Campeones de Europa, ha animado a "centrarse en lo que vendrá", la Supercopa de España.

"Nadie nos regalará nada y tenemos que partir de cero sabiendo que los rivales tendrán más ganas de ganarnos, por lo que hay que trabajar más y ser conscientes de que lo importante no son las individualidades, sino la familia que formamos", manifestó.

"Me encanta y es magnífico" que la afición está muy ilusionada después de lo vivido el pasado curso, "pero no podemos permitir que el halago nos debilite. Hay que hay que hacer más y tener paciencia sabiendo que tampoco la campaña pasada ganamos todos los partidos y que ante la adversidad nos unimos más, que es justamente lo que hacen las familias. No podemos pensar que somos más de lo que somos", insistió. EFE

1010051

ij/eg/apa

(foto)