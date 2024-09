Mariño llega al Granada para aportar “hambre y experiencia”

Granada, 11 sep (EFE).- El portero Diego Mariño, último fichaje del Granada, dijo este miércoles que llega al club para aportar “hambre y experiencia”, y prometió que lo dejará “todo” en entrenamientos y partidos para que “el equipo consiga los objetivos”.

Mariño, de 34 años y que estaba en el mercado libre sin equipo, se mostró agradecido al Granada y sus dirigentes por “la confianza” mostrada en él y por la “predisposición por hacer todo lo posible” para que se produjera su fichaje.

Mariño reconoció en la rueda de prensa de presentación que “fue todo muy rápido” en su fichaje ya que “no hubo muchas cosas que decidir”.

El meta ha visto al equipo en sus primeros entrenamientos “muy motivado y con muchas ganas de hacer las cosas bien” y cree que puede aportar al mismo “hambre y experiencia”.

“Me encanta entrenar y a pesar de mi edad tengo mucha hambre y espero contagiarla a todo el mundo”, sentenció.

“La situación de portero no es la de un jugador, tenemos una mentalidad más fuerte que otros porque estás obligado a mantenerte en forma y a no bajar los brazos. He entrenado todos los días por mi cuenta para cuando llegase el momento porque yo sabía que iba a llegar”, explicó sobre sus últimos meses.

La plantilla del Granada es consciente de que no ha firmado “el inicio deseado”, aunque recordó que “sólo son cuatro partidos en una liga que no se acaba nunca, con muchos partidos y muchas dinámicas”.

“Las cosas van a cambiar porque hay talento y herramientas, y plantilla hay de sobra”, dijo Mariño, quien dejó clara que el domingo irán a Elche “a ganar”.

El director deportivo del Granada, el italiano Matteo Tognozzi, por su parte, calificó a Mariño como “un portero con mucha experiencia al contar con casi cuatrocientos partidos como profesional”.

“Estamos contentos de que esté aquí. Puede aportar mucho por experiencia, capacidad y jerarquía”, añadió Tognozzi sobre el meta. EFE

