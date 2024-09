Junts exige una "disposición adicional" como la de Euskadi que garantice el concierto catalán

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido este miércoles que se añada una "disposición adicional" como la que tiene el País Vasco para garantizar un concierto a los catalanes. En su opinión, es tan "sencillo" y "sin complicación" como agregar el nombre de Cataluña a un enunciado jurídico. Tras haber asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el documento pactado entre PSOE y ERC "no es un concierto" para Cataluña, Nogueras ha sostenido en una entrevista de TVE, recogida por Europa Press, que crear un cupo para los catalanes es muy "sencillo" y sólo haría falta poner "una disposición adicional", igual que la del País Vasco. "Al final, si tú quieres hacer un concierto es muy sencillo, pones una disposición adicional, igual que tienen los vascos, y no hay complicación. Nadie ha explicado esto, por tanto, es evidente que no es un concierto económico", ha declarado, sin especificar a qué documento habría que añadirla. La Constitución recoge en la primera de sus disposiciones adicionales el amparo y respeto a "los derechos históricos" de los territorios forales, en referencia al País Vasco y Navarra. "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía", reza dicha disposición de la Carta Magna.

