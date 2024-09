Solé (ERC) afirma que la candidatura de Junqueras "no está detrás" de las filtraciones de Rovira

El exconseller de Acción Exterior de la Generalitat Bernat Solé --miembro de la candidatura del expresidente de ERC, Oriol Junqueras-- ha asegurado este martes que dicha candidatura "no está detrás" de la filtración de mensajes de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, de su reacción a los carteles contra los hermanos Maragall promovidos por una estructura B del partido. "Es evidente que no está detrás", ha expresado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, tras preguntársele por una posible relación entre la candidatura de Junqueras, 'Militància Decidim', y la filtración de los mensajes. "Yo me he sentido herido por el hecho de que se asocien estas filtraciones a una candidatura", ha añadido, a la vez que ha pedido, textualmente, sentido de la responsabilidad y altura de miras. Asimismo, ha considerado que "no se puede ser tan ágil a la hora de asociar unas filtraciones a una candidatura" y ha reclamado, textualmente, que no se haga un cotilleo público de esta situación. "Esta no es la ERC que yo quiero y que yo amo, yo quiero otra ERC, yo quiero una ERC que sepa resolver los conflictos internamente, que no se utilicen las redes sociales para destripar situaciones lamentables", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo