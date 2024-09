Fundación La Caixa financió la cátedra de Begoña Gómez porque cuadraba con su programa para ayudar a 'ninis' y presos

El subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, señaló al juez del 'caso Begoña Gómez' en su declaración como testigo que decidieron patrocinar la cátedra que dirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) porque encajaba en su programa de inserción sociolaboral que promueve la contratación de 'ninis' y expresidiarios. Así lo explicó ante el magistrado Juan Carlos Peinado en su declaración del pasado 26 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que explicó que uno de los programas que realiza la fundación tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa y lo que hace es "promover la contratación de personas que normalmente no tienen un currículum tan brillante como otros, pero que necesitan mucho el empleo, aquí va desde los jóvenes 'ninis' a gente inmigrante, personas con discapacidad, personas que han estado en prisión, etc". Recordó que, si bien conoció a Begoña Gómez en 2018 en un foro del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, no fue hasta dos años después, en 2020, cuando ella le llamó explicándole que tenía el proyecto de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y que si estaban dispuestos a cederle un espacio para unas jornadas --el Caixaforum-- y a financiar los cuatro años de la cátedra. "Le pedí que me enviase documentación, con eso evaluamos lo que nos estaba pidiendo, vimos que (...) conectaba con varias cosas, la primera, el concepto de transformación social competitiva liga con los orígenes propios de las cajas de ahorros y la nuestra en particular", apuntó al juez. A esto sumó que también tenía conexión con el programa 'Incorpora' y que promueve la contratación de personas con dificultades. "Esto hizo que pensásemos que tenía todo el sentido" financiar esa cátedra, añadió. Simón explicó al juez que abonaron 60.000 euros a esa cátedra en cuatro pagos de 15.000 euros, que se desarrolló con "normalidad" y "correctamente" a tenor de lo conocido por las reuniones de seguimiento de la comisión mixta. EL INFORME Y EL NÚMERO DE ALUMNOS Añadió que, por lo que pudo saber, la afluencia de alumnos en esa cátedra fue de 248, algo que no le cuadró al juez Peinado, que indicó que, según lo relatado por un testigo que fue profesor --Luis Miguel Ciprés--, cada año pasaban por esas aulas una quincena de alumnos. "¿Cuál es la fuente de información que a usted le lleva a la conclusión de que ese es el número, el que nos acaba de exponer de los alumnos que ha tenido la cátedra?", preguntó el juez, a lo que Martín respondió que "el informe que envió la señora Begoña Gómez". El magistrado, entonces, le dio 10 días para que le hiciera llegar ese informe. Durante su comparecencia, el directivo de la fundación comentó además que trabajan con otras muchas entidades suscribiendo convenios, "miles en global", y que en concreto recordaba que financiaban también otras cátedras extraordinarias, una en la Universidad de Lleida y otra en la de Vic. Además, indicó que en el momento de la firma para financiar la cátedra, conocía que Begoña Gómez era directora de otro máster de fundraising en la UCM y que no dudó de la fiabilidad de la propuesta dado que provenía de la propia universidad. Negó además ninguna reunión en Moncloa ni con Gómez ni con Pedro Sánchez y aseveró que estarían dispuestos a seguir con el patrocinio dado que "lo evaluado con el informe que envió es positivo". Sobre si recibió alguna indicación en el seno de La Caixa para participar en esa cátedra, Simón comentó que él presentó la información ante el comité de dirección, del cual también era miembro, y que era donde se debían analizar y autorizar "este tipo de actuaciones no previstas a inicio de año".

