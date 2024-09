Clavijo ve un "paso de gigante" el acuerdo migratorio entre Canarias y el PP: "Esto tiene que ser un pacto de Estado"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este martes de "paso de gigante" el pacto migratorio rubricado en Tenerife con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque vincula a doce comunidades autónomas y laas ciudades de Ceuta y Melilla. En una rueda de prensa conjunta con el propio Feijóo y el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), Clavijo ha señalado que "esto tiene que ser un pacto de Estado" pues no se trataba solo de "tener un voto más" en el Congreso sino dar una "respuesta coordinada" de todas las administraciones públicas para "atender de manera digna" a los migrantes, poniendo como ejemplo lo que ocurre con los más de 5.500 menores no acompañados que están en las islas. Este nuevo acuerdo firmado con el PP garantiza una "amplia mayoría" en el Senado y ahora se trata de ofrecer este documento al Gobierno con el fin de que se produzca la "sentada" que lleva meses reclamando y se hagan aportaciones para que todo se haga con "consenso". "Ofrecemos el acuerdo al Gobierno con voluntad de negociar", ha destacado, subrayando que "más allá de debatir políticamente" en el Congreso sobre la reforma de la ley de extranjería, es necesario que "se llegue a un acuerdo de país" pues "se lo merecen quienes huyen del hambre, los canarios y las instituciones públicas" con el fin de dar una "respuesta coordinada y humanitaria". Clavijo ha dicho también que "ante la falta de respuesta y soluciones" del Gobierno central a un "grave problema" que sufre Canarias, su Ejecutivo ha decidido tomar la iniciativa y ha cerrado un "documento concreto" con el PP porque las reuniones que se debían producir "no se han dado". El presidente ha precisado que "una cosa es la modificación del artículo 35", que se puede hacer vía decreto ley o proposición de ley y otra este "pacto migratorio de país" que "va mucho más allá" y se puede trasladar en el debate de modificación del artículo 35 o a otro tipo de iniciativas. Domínguez ha comentado que este acuerdo suscrito entre el Gobierno y el PP da pie a "terminar" con el debate sobre la modificación del articulo 35 de la ley de extranjería y la derivacion y la "crisis humanitaria". Ha agradecido al presidente Clavijo su "esfuerzo y sacrificio" para impulsar reuniones y que los acuerdos puedan "llegar a buen puerto", y a Feijóo que "haya aunado el criterio" de 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. En esa línea ha apuntado que este pacto no habla solo de menores migrantes sino de la inmigración "en general" y ahora hay que ver "cuál es la predisposición" del Gobierno central y que "acabe la bronca política y el enfrentamiento". "Espero que todos estemos a la altura", ha señalado.

Compartir nota: Guardar Nuevo