EH Bildu sitúa las críticas que recibe del PNV "muy cerca de la "hipérbole del populismo"

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Nerera Kortajarena, ha advertido que las críticas del PNV a la coalición soberanista, "con palabras muy gruesas", por el hecho de "hacer el trabajo parlamentario y legislativo", se sitúan "muy cerca de esa hipérbole que utiliza el populismo". En declaraciones a los medios de comunicación realizadas en San Sebastián, Kortajarena ha analizado el inicio del nuevo curso político que, según ha defendido, ofrece "nuevas oportunidades", aunque para ello se debe que "pasar de las intenciones a acciones políticas concretas". En este contexto, ha asegurado que los miembros de EH Bildu han presenciado "bastante atónitos" las declaraciones de dirigentes del PNV, "discutiendo públicamente sobre el trazado del Tren de Alta Velocidad". "Les hemos visto echándose los trastos por una infraestructura que lleva dos décadas construyéndose y supone una inversión multimillonaria", ha añadido. Del mismo modo, ha censurado que desde la formación jeltzale se critique "duramente a la oposición, con palabras "muy gruesas", por hacer el "trabajo parlamentario y legislativo" que le corresponde. "Consideramos que esta forma de hacer política no es nada edificante y está muy cerca de esa hipérbole que utiliza el populismo y, desde luego, no tiene nada que ver con el interés general", ha criticado. Kortajarena se ha referido así a las declaraciones del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, quien días atrás afeó a EH Bildu la presentación de más de dos centenares de iniciativas parlamentarias, muchas de ellas sobre Osakidetza. PACTO DE SALUD Así, ha apostado por centrarse en la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía y no en "generar más". "Creemos que las instituciones deberían hacer un esfuerzo para desarrollar su acción política con una perspectiva de país compartida, para que esas actuaciones sean mucho más coherentes y mucho más eficaces", ha argumentado. Por otro lado, ha reafirmado que EH Bildu continuará tomando parte en foros como la mesa por un pacto de salud, en donde ha confiado se pueda pasar "de las palabras a los hechos" con las acciones políticas concretas que requiere el "deterioro y la situación crítica" que padece Osakidetza.

