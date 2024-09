Vox llama "influencer progre" a una consejera andaluza y la acusa de intentar "tapar el desastre" en dependencia

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ana Ruiz, ha recordado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que "los andaluces no le pagan para ir de influencer progre y perder el tiempo" después de que haya anunciado en redes la publicación a partir de septiembre de un podcast con invitados sobre igualdad, el primero de ellos con un miembro del colectivo Lgtbi, algo con lo que, "lo único que pretende es tapar el desastre de su gestión", entre otras cuestiones en Dependencia. Ruiz ha recordado a Loles López que "ni todos los podcast del mundo taparán que has situado a Andalucía como líder en tiempo de espera para resolver la dependencia, con más de 600 días, o que nuestra región tiene un déficit de 32.000 plazas asistenciales en residencias", según una nota de este partido. La parlamentaria autonómica de Vox ha exigido a la consejera de Inclusión Social "que se deje de perder el tiempo y se ponga a trabajar para reducir los 603 días que tienen que esperar los andaluces para recibir la ayuda a la dependencia o para ayudar a nuestros jóvenes en lugar de a los ilegales que asaltan nuestras fronteras". Ruiz ha asegurado que vamos a reclamar al Gobierno del PP que nos informe "del coste que tiene para el bolsillo de los andaluces esta nueva ocurrencia progre de López", con la que "el PP vuelve a dejar claro a los andaluces que están más preocupados por inocular ideología y por su imagen, que por acabar con los problemas que padecemos en esta tierra desde hace décadas que los socialistas cultivaron y los populares están cronificado". "Te pagan para que acabes con los problemas reales de los andaluces, no para hacer podcast e ir de influencer progre por la vida", ha señalado Ruiz, quien ha sostenido que la consejera "se hace la ofendidita cuando le decimos que es el mejor altavoz que tiene la izquierda en Andalucía para vender toda su chatarra ideológica", pero con comportamientos como éste, "vuelve a demostrarnos que en Vox no nos equivocamos".

