Puig pierde más del 13 % en bolsa tras anunciar al mercado que su beneficio cayó un 26,6 %

Madrid, 6 sep (EFECOM).- La multinacional de fragancias Puig se ha dejado el 13,65 % en la sesión bursátil de este viernes, tras comunicar al mercado que ganó 157 millones de enero a junio, un 26,6 % menos, debido a los costes de la oferta pública que la llevaron a salir a bolsa en mayo y a otros gastos en fusiones y adquisiciones.

Puig ha presentado este viernes sus primeros resultados desde que debutó en la Bolsa española. Desde el pasado julio ya forma parte del IBEX 35, el índice de referencia del parqué nacional.

Las acciones de Puig comenzaron a cotizar este viernes con una caída de casi el 9 %, a media sesión esas pérdidas se ampliaban al 12,67 %, y al cierre de mercado Puig ha cedido ese 13,65 %, por lo que ha sido el valor más bajista del IBEX 35 y de todo el mercado español.

Los títulos de Puig han cerrado en los 21,2 euros por acción.

Desde que debutó en bolsa, las acciones de la compañía se dejan un 13,47 %.

Puig, que elevó sus ingresos un 9,6 %, hasta los 2.171 millones de euros, ha explicado que sus menores beneficios en relación con la primera mitad de 2023 se deben a los "costes de carácter excepcional de la oferta pública, así como a los gastos en fusiones y adquisiciones y a otros ajustes", que detalla que ascendieron a 84 millones de euros.

Tras publicar resultados, los analistas de Bankinter han considerado que Puig cumple con las previsiones que anunció en el momento de su salida a bolsa, y han destacado que el crecimiento en ventas suben por encima de la media del sector de fragancias 'prémium', "lo que le permite ganar cuota de mercado".

Pese a ello, han explicado que la fuerte caída de los beneficios ha penalizado al valor en la sesión de hoy.

Para el analista de mercados Joaquín Robles, Puig no ha cumplido con las expectativas. "El crecimiento no ha vuelto a ser el doble dígito como el año pasado y también ha afectado la caída del margen, algo que no se esperaba", según ha señalado en declaraciones para la Agencia Efe.

Para Bankinter, "será determinante la calidad de las cifras de los primeros trimestres de 2025, cuando ya la comparativa no esté distorsionada por los gastos extraordinarios derivados de la salida a bolsa", han concluido. EFE

