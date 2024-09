Clavijo carga contra el Gobierno por la crisis migratoria y exige que se "siente" con PP y Junts

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este viernes crítico con la gestión del Gobierno central con la crisis migratoria que padece el archipiélago pues lo que hace es "mirar para otro lado". "Nos dan largas", ha afirmado en una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento de Canarias en la que ha censurado la "falta de voluntad política" para resolver la situación, como se demostró el pasado fin de semana cuando no había capacidad para acoger a más menores migrantes en El Hierro y hubo "presiones" desde los medios del Estado. No obstante, ha urgido al Ejecutivo que se "siente" con PP y Junts para ultimar la reforma de la ley de extranjería, al tiempo que ha resaltado que "nadie" ha explicado por qué no ha habido encuentros. En su opinión, el pueblo canario y los menores migrantes "se merecen el respeto de al menos intentarlo". Por ello ha pedido un "compromiso claro" a socialistas y populares para cerrar la negociación y ha avanzado que presentará otra comunicación ante el Parlamento de Canarias con una propuesta de simulación de distribución de los menores migrantes. Ha dicho también que a Canarias no le "valen" los 35 millones para la acogida aprobados esta semana y ha demandado 150 millones, especialmente porque la UE tiene fondos para estos casos. El presidente ha afeado al portavoz socialista, Sebastián Franquis, que también hiciera pública la reunión del 12 de agosto --este la ha enmarcado en el encuentro de portavoces-- y dejado claro que hace falta un "acuerdo de país" que incluya a todas las instituciones. Ha cuestionado a los socialistas porque "desenfocan el tiro" y se toman "a chufla" el "drama" migratorio de las islas, más aún cuando hay un "problema de gestión" que ha dejado "sola" a Canarias. En ese sentido ha reivindicado el "mismo trato" que se dio a la acogida de ucranianos y afganos, un proceso que "coordinó" el Gobierno central, hasta el punto de que se "hacían fotos" de la llegada en Torrejón de Ardoz. Sobre el papel del PP canario, socio de gobierno en el archipiélago, ha apuntado que les reprochó que ni siquiera se abstuvieran en la votación para tramitar la proposición de ley pero no oculta que debe mirar, principalmente, a quien gobierna. Además ha negado que haya un cambio de política migratoria en su Ejecutivo pues todos los menores no acompañados se acogen y no se les deja "a la intemperie y sin comida" pero sí ha subrayado que era necesario revisar los protocolos para "blindar" sus derechos y los de los trabajadores públicos. "No vamos a ser cómplices de que los menores vean sistemáticamente vulnerados sus derechos. No vamos a ser cómplices de que el pueblo canario tenga que soportar en solitario toda la presión migratoria del continente africano", ha comentado. Raúl Acosta, portavoz de AHI, se ha preguntado "donde está la Comisión Europea" ante la crisis migratoria de Canarias cuando sí se presentó en Lampedusa y por qué el Gobierno de España no ha pedido la activación del Frontex. "Hablamos mucho, decimos poco y lo peor es que hacemos mucho menos", ha resumido a modo de análisis de la situación. El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha resaltado la "unidad" del pacto canario por la inmigración y ha exigido "diálogo" para encontrar una solución, que pasa en su opinión por la reforma de la ley de extranjería. "Malo para la política si no llegamos a acuerdos", ha apuntado. Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha criticado la "nula planificación" y el "nulo interés" del Gobierno central en materia migratoria y ha ironizado con que el presidente, Pedro Sánchez, viajó a África para defender las deportaciones como vía para combatir a las mafias algo que siempre ha defendido su partido. Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha cuestionado la "ambigüedad" del Gobierno canario con la acogida de menores migrantes, ha reprochado al PP que "no ha hecho nada" y exigido al PSOE que no sea "tan lento" en la toma de decisiones. También ha cargado contra el presidente canario, Fernando Clavijo, que parece que tiene "tortícolis" porque "solo mira hacia un lado" y no hacia su vicepresidente, el presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez. Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha cuestionado la política migratoria de Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018 y en un momento de gran "preocupación" de la sociedad canaria. "No les vamos a dejar solos", ha subrayado. El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha señalado que la inmigración es un "problema mundial" y no depende del "color político" del país y ha invitado a PSOE y PP a hacer un "último esfuerzo" para alcanzar un acuerdo "pese a que haya tensión verbal". Franquis (PSOE) ha reprochado al PP canario la ausencia del vicepresidente en el Pleno por asistir a una cumbre en Madrid convocada por Alberto Núñez Feijóo y ha insistido en que "el gran problema" lo han generado los populares al bloquear la admisión a trámite de la reforma de la ley. Ha culpado a Clavijo de haber "encubierto" a su socio de gobierno y de "equivocarse" de adversario dado que quien no tiene la culpa es el PSOE, que votó a favor de la reforma legal.

