Aihen se muestra "muy contento de volver" tras ocho meses de lesión

San Sebastián, 6 sep (EFE).- El lateral izquierdo de la Real Sociedad Aihen Muñoz se mostró "muy contento de volver" tras superar su lesión. "Cansado por estas últimas semanas, pero con ganas de volver a jugar, ya que me siento fuerte y muy bien físicamente", aseguró este viernes el jugador realista.

El de Etxauri (Navarra) regresó en el último partido ante el Getafe (ocho meses después de su lesión de ligamento cruzado anterior) a un terreno de juego, algo que "fue especial, pese a que el resultado del encuentro no fuese luego el mejor" (0-0).

Aihen admitió en rueda de prensa ir fuerte a los duelos, a lo que la rodilla responde bien. "Siento que el cuerpo está preparado para llegar a los 90 minutos, tanto mental como físicamente", comentó.

Durante su comparecencia, habló también del capitán realista, Mikel Oyarzabal, quien ha regresado antes de la concentración de la selección española por lesión, y de quien espera que "ojalá sea lo menos posible y que pueda estar junto al equipo lo antes posible".

Asimismo, valoró la incorporación para el carril izquierdo de la Real de Javi López, a quien definió como "una bestia, muy potente". "Siempre he tenido buena relación con todos los que han estado en el puesto y creo que va a ser una competencia fructífera para ambos", dijo.

También compareció el centrocampista Pablo Marín en la sala de prensa de Zubieta. El riojano, ahora ante su segundo año cerca del primer equipo, señaló estar centrado en entrenar cada día al máximo, en seguir con su crecimiento y en ayudar al equipo en todo lo que esté en sus manos.

Marín restó importancia al hecho de no haber gozado el año pasado de ningún minuto con Imanol Alguacil pues, según explicó, cree que hay diferentes maneras de "ver las cosas". "El año pasado me lo tome bien, me sirvió para mejorar, ya que pude jugar semana tras semana con el Sanse", resumió.

Marín fue conciso sobre su rol en la plantilla y recalcó que su principal objetivo "es ser jugador de la Real Sociedad". Admitió estar "muy contento aquí", ya que considera San Sebastián como su casa.

Alabó igualmente la intensidad con la que el técnico de Orio afronta cada entrenamiento: "Se puede tener un mal día con balón, pero en actitud y a nivel defensivo pide siempre el 100 %", concluyó. EFE

