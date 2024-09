El PSPV ve una "magnífica noticia" que Sánchez impulse una nueva financiación y Compromís "lo creerá cuando lo vea"

El PSPV-PSOE ha considerado una "magnífica noticia" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico "más justo", mientras que Compromís ha valorado que con ello se abre "una oportunidad", aunque ha admitido "creerá" esta promesa "cuando la vea". Mientras, el PPCV ha asegurado que no se fía de la palabra de Sánchez y cree que es "humo" para "desviar la atención" de un "fracaso" del Ejecutivo central y Vox ha cargado contra los "privilegios" de Cataluña en financiación y ha defendido un sistema "que iguale a todos los españoles". De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este jueves antes de la Diputación Permanente de Les Corts, se ha mostrado "muy satisfecho" con el anuncio del presidente del Gobierno, una "magnífica noticia" porque "habla de la singularidad" que se ha reclamado desde la Comunitat Valenciana y contempla que cada territorio tenga "el sistema que necesita para sus necesidades singulares". Así, ha valorado que Sánchez mencionara "cuatro criterios adicionales" a la singularidad "compartidos por el PSPV desde el primer momento" y que son la "cohesión territorial, el principio de suficiencia financiera, el principio de igualdad y el principio de equidad". Además, ha resaltado que la propuesta del Gobierno valora esos criterios y la "singularidad" de la Comunitat. Y aunque ha reconocido que "falta concretar" el planteamiento por parte del Ejecutivo central, algo sobre lo que no tiene "ningún tipo de duda" de que así se hará, ha resaltado que sí tiene unos "criterios claros". En cualquier caso, ha señalado que ahora "falta la segunda parte", que consiste en saber la posición del PP, un partido que, a su juicio, en esta cuestión está "roto por dentro" porque cada 'barón' territorial "habla de un sistema de diferente". "El PP ha tenido que poner órdenes dentro de sus propias filas (...) se le ha roto el relato. Ellos están en el no, no, no, la contra, la contra, la contra. Pero ahora hay una propuesta y toca que el Consell comience a negociar", ha argumentado. Para ello, ha reclamado a los 'populares' que se "pongan de acuerdo" para poder iniciar la negociación del sistema de financiación y ha emplazado a Mazón a que diga "cuál es el sistema que él defiende como presidente de la Generalitat" porque tiene "una obligación fundamental" que es presentar su propuesta. "Lo que sabemos hasta ahora es que su propuesta es que cada comunidad gestione el IVA de la manera que quiera, y eso es absolutamente ilegal y no tiene ni seriedad ni rigor", ha apuntado. Sobre la singularidad de Cataluña, Muñoz ha reconocido que esta autonomía es un "elemento fundamental" en el debate de la financiación, aunque ha lamentado que, con los gobiernos independentistas, estaba "echada al monte, fuera de los círculos de negociación y de la institucionalidad". Sin embargo, ahora, con el socialista Salvador Illa al frente, ha valorado que esta circunstancia "permite que se den las condiciones para poder iniciar" la reforma del sistema de financiación. "Creo que este es el momento, pero Pedro Sánchez no lo puede hacer solo, necesita el diálogo y la negociación de buena fe del principal partido de la oposición y ahí --el líder del PP, Alberto Núñez-- Feijóo está interpelado", ha insistido. COMPROMÍS "CREERÁ CUANDO LO VEA" Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorado que con el anuncio de Sánchez se abre "una oportunidad", aunque ha avisado de que primero habrá que conocer "cuáles son los criterios". "Hay muchas incógnitas y pocas certezas", ha reconocido, al tiempo que ha avanzado que en la coalición permanecerán "atentos" y ha garantizado que no aceptarán "nada que no resuelva de una vez por todas el problema de los valencianos". "Yo, como Santo Tomás, creeré cuando lo vea", ha expresado. Baldoví, que ha considerado que tanto Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijeron "poco" este miércoles, ha insistido en que desde Compromís son partidarios de que el reparto de la financiación esté basado en la población de cada territorio. En cualquier caso, ha señalado que primero "habrá que ver cuál es la cantidad de fondos de cooperación que aumenta" y, después, ver "la manera de repartirlo". En este sentido, ha afirmado que si la forma de hacerlo es en base a los criterios actuales será "una mala manera de repartir" porque se ha comprobado que "perjudica sistemáticamente a los valencianos". De cualquier modo, ha celebrado que "por fin" el reforma de la financiación está "en la agenda política de cada día", por lo que considera que es "un buen momento para abrir de una vez por todas este melón y resolverlo". Además, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a posicionarse respecto a la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana y que diga "de qué parte está, si se pone de parte de los valencianos o se pone de parte de ser un barón de ese PP que está en contra de que lleven una deuda absolutamente ilegítima y que los valencianos no han generado". PP VE "HUMO" Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha coincidido con Mazón en que el anuncio de Sánchez es "humo" para "desviar la atención" de un "fracaso" porque "lo que no hay es una propuesta" de reforma de la financiación. "Si hay algo poco fiable en España es la palabra de Pedro Sánchez", ha señalado, porque ha asegurado que el presidente del Ejecutivo central "nos ha mentido a todos los valencianos". Así, ha pedido "menos mentiras" al presidente del Gobierno y "más propuestas concretas" sobre "cuál es la financiación que debemos recibir todos los españoles y, sobre todo, la que nos toca a todos los valencianos". Para ello, ha "recomendado" a Sánchez que "se ponga de verdad a trabajar" en un plan de financiación que respete "la solidaridad entre todos los territorios". En esta línea, el portavoz 'popular' ha considerado que debería haberse alcanzado un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, "hablando con todos", y no "solo uno" con Cataluña mediante "un cupo, una financiación singular o como quieran decirlo". Preguntado por la cumbre autonómica que mantendrá este viernes Feijóo con sus 'barones' territoriales, Pérez Llorca ha concretado que se trata de una "reunión de trabajo" en la que cada dirigente autonómico "planteará allí sus ideas" para "clarificarlas" y poder "ponerse a trabajar". En este sentido, ha defendido que en el PPCV tienen "las cosas claras" de las necesidades de la Comunitat Valenciana en materia de financiación: "Entendemos que debe haber un fondo de nivelación porque, durante mucho tiempo, estamos perdiendo mucho dinero". En cuanto a la condonación de la deuda, ha insistido en que "primero tiene que haber una propuesta y, cuando la haya, se estudiará". "Lo que no se aceptaría es ningún tipo de condonación si no fuera acompañada de una financiación", ha recalcado. REPARTO "DE CALDERILLA" Finalmente, desde Vox, José María Llanos ha defendido que todos los españoles tengan "un mismo sistema de financiación justo", ha considerado que el "único cupo que puede haber es el que iguale a todos" y ha exigido que no existan los "privilegios" para quienes mantienen a Pedro Sánchez en el poder a costa de leyes "bárbaras e ilegales" como, a su juicio, la de Amnistía. Por ello, ha instado al presidente del Gobierno a que se dedique a "solventar los problemas" de la educación o la sanidad. "Esas son las medidas que tendría que abordar y no implantar un sistema discriminatorio en el que, además, nuevamente vuelve a castigarnos y a reírse de los valencianos" mediante un reparto "de calderilla", ha recalcado. Y ha insistido en que no se trata "de quién tiene más, se trata de que todos tengamos lo mismo".

