CyL considera que las reuniones bilaterales con Sánchez "no son excusa para no convocar la Conferencia de Presidentes"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya propuesto una ronda de reuniones bilaterales con todos los presidentes de las Comunidades Autónomas "no es excusa para convocar la Conferencia de Presidente que comprometió", en la que se deberán abordar cuestiones que "afectan a todos como la inmigración, la financiación autonómica y la necesidad de contratar personal sanitario". No obstante, y a pesar de haber sido preguntado por esta cuestión, Carriedo no se ha pronunciado sobre si Castilla y León acudiría a esa reunión bilateral planteada por el líder del Gobierno central, quien ha anunciado que una vez culminado el periodo electoral en todos los territorios, durante las próximas semanas, convocará "bilateralmente a cada uno de los presidentes autonómicos a una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa". En relación con este asunto, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que "en ningún caso" las reuniones que con carácter institucional el líder del Gobierno central tenga que celebrar con los presidentes autonómicos, de los cuales algunos ni siquiera han sido recibidos todavía, "podrán servir de excusa o argumento para no celebrar la Conferencia de Presidentes solicitada por hasta 14 comunidades". El presidente del Gobierno, ante la obligación que tiene de convocar dicha conferencia, ha señalado Carriedo, anunció su disposición de convocarla este mes y citó la ciudad de Santander como lugar de celebración de la misma. A este respecto, Carriedo ha señalado que en estas reuniones los presidentes podrán plantear cuestiones que afectan al ámbito de sus comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, ha detallado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, se cuenta con un catálogo de temas propios como alguna infraestructura que se demanda o solicitar hablar del corredor atlántico, que "quizá no es propio de otra comunidad autónoma". A pesar de ello, ha resaltado Carriedo, estas reuniones "no quitan en modo alguno la obligación que tiene Sánchez de tener que convocar la Conferencia de Presidentes solicitada por las autonomías". "DESEQUILBRIO MUY CLARO" En lo que respecta al incremento de fondos que con "mucho autobombo" anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Carriedo ha lamentado que Sánchez asegurar que se comprometía a "cumplir al 100 por ciento el cupo separatista que se ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña". "Además ha asegurado que al resto de las comunidades autónomas tendrían más recursos en el año 2025 de los que tuvieron en el año 2018, que fue el compromiso que asumió, lo que supone una desigualdad absoluta", ha criticado el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, para después ironizar con que esto es como si Castilla y León anunciara que las consejerías de Sanidad, Educación y Familia van a tener en el año 2025 más recursos que los que tuvieron en el año 2018, porque "esto se llama carestía del coste de la vida e inflación". Por esta razón, ha ahondado, lo que se ha visto con el anuncio de Sánchez es un "desequilibrio y una desigualdad muy clara" en cómo ve el presidente del Gobierno a unas comunidades y a otras. "Esta postura pone de manifiesto cómo ve Sánchez a los separatistas, que marcan la acción de gobierno y que avanzan en ese objetivo soberanista que tenía tres partes, la amnistía, el pacto fiscal y el referéndum". "La amnistía ya la concedió Pedro Sánchez, el pacto fiscal parece que también está por concederlo y queremos saber cuál es la opinión sobre el último de los asuntos, suponiendo que esa opinión tenga ya al día de hoy un valor", ha reflexionado Carriedo.

