UPN dice que "el fin último del concierto con Cataluña es la desconexión con el resto de España"

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, ha asegurado este miércoles en la Cámara Alta que la "financiación singular" de Cataluña "es en realidad un concierto, por mucho que lo llamen otra cosa". Caballero, que ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, ha dicho que "el Partido Socialista es capaz de todo con tal de no perder el poder, que es su única obsesión". "Primero fue la amnistía; después, la venta de la alcaldía de Pamplona a Bildu, y ahora, un concierto económico con Cataluña que no tiene encaje en la Constitución y rompe con el principio de solidaridad", ha opinado. En su intervención, la senadora regionalista ha rechazado las críticas que, en este contexto, se han venido realizando desde diversos sectores al Convenio navarro, que "no tiene nada que ver con el concierto catalán ni en su origen, ni en su finalidad". "En su origen -ha explicado- el Convenio navarro hunde sus raíces en nuestros derechos históricos y está amparado por la Constitución en su disposición adicional primera, mientras el concierto catalán carece de toda legitimidad. Y en su finalidad, éste último lo que busca es aportar menos a la caja común, ser menos solidarios, más egoístas y, como fin último, la desconexión de Cataluña del Estado. Un acuerdo fiscal inconstitucional e insolidario que, además, viene precedido de una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros que sale del bolsillo de todos los españoles, también de los navarros". "Por el contrario -ha añadido- el Convenio económico navarro se fundamenta en el pacto y es solidario con el resto de los españoles, ya que Navarra traslada al Gobierno de España la aportación por las trasferencias no asumidas por la Comunidad Foral, y dentro de éstas, también por los intereses y cuotas de amortización de la deuda del Estado, de los que los navarros pagamos el 1,6% para las inversiones que contribuyen a la cohesión territorial, como los 57.000 millones de euros invertidos en alta velocidad en España, de los que los navarros hemos aportado 900 millones, cuando en nuestra comunidad se han ejecutado poco más de 224 millones". "Por todo ello -ha concluido la senadora- debe quedar claro que el Fuero es lo contrario a una confrontación territorial, que es el fin del concierto catalán, y cuando se cuestiona el régimen foral de Navarra tachándolo de privilegio, utilizándolo como arma política y pretendiendo incluir a nuestra comunidad en el régimen común, se vulneran nuestros derechos históricos y, por tanto, también la Constitución que los ampara".

