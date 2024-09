El presidente de Aragón pide que la llegada de migrantes sea acorde con la población de los municipios de acogida

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que "hay que tomar nota cuando las cosas no se hacen bien", en referencia a la llegada de 110 solicitantes de asilo procedentes de la ruta canaria a Mora de Rubielos (Teruel), y que "para que la integración sea real, el número de inmigrantes tiene que ser acorde con la población de los municipios". La localidad turolense cuenta con alrededor de 1.500 habitantes. "Cuando el número de inmigrantes que se lleva a un pueblo o a una localidad aragonesa tiene que ver exclusivamente con que hay un equipamiento vacío donde los puedas meter y no se piensa en la integración, se está cometiendo un error", ha indicado Azcón en declaraciones a los medios durante una visita al recinto que acogerá el Festival Vive Latino en Zaragoza. Así, ha achacado la llegada de los refugiados a Mora de Rubielos a "que había un hotel vacío" y que los han enviado "sin pensar cuánta gente vive en el municipio". En este sentido, ha opinado que, entre los "muchos errores" que está cometiendo el Gobierno de Sánchez en esta materia, está que "no hay una planificación", una financiación o un plan para saber "qué es lo que ocurre con algo tan importante como es la inmigración".

