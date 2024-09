Carlos del Barco

Sevilla, 2 sep (EFE).- El elogio frisando el ditirambo sobre el fútbol, los goles y la trascendencia del delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé ha hecho reaccionar a un futbolista del Betis tras la victoria madridista por 2-0 en el Santiago Bernabéu por su atribuido papel de convidado de piedra y pronunciarse en el sentido de que los demás también juegan.

Mbappé es un gran futbolista, un "jugadorazo", en expresión del centrocampista verdiblanco Pablo Fornals, pero la inflación casi etnocéntrica respecto a su aportación y que ello solapara el juego, y casi la misma existencia del rival, hizo que el medio castellonense reaccionara en defensa de su equipo y de sus compañeros.

Pablo Fornals no es un cualquiera y, a sus veintiocho años, acumula una no desdeñable experiencia de dos temporadas en el Villarreal y otras tantas en el Betis después de un lustro en la muy exigente Premier League inglesa en las filas del West Ham United, desde donde recaló en el Benito Villamarín.

Que el fútbol son once contra once y que suman veintidós es una obviedad, y el interior de Castellón de la Plana reivindicó el juego de los once suyos, más los cinco cambios, tras completar más de ochenta minutos y ser sustituido por Iker Losada en la recta final del duelo en el Bernabeu.

Con el cansancio de un partido de exigencia, como los son todos ante el Real Madrid, Pablo Fornals lo analizó con asepsia profesional y dijo sentirse "bastante contento de esos 60 y pico minutos" en los que el Betis aguantó el marcador inicial, por competir "de tú a tú" con "contragolpes, ocasiones hasta el final: contento y convencido de que somos un equipazo”, dijo en zona mixta.

No obstante, reaccionó cuando todo era Mbappé y, tras calificarlo de "jugadorazo" y "uno de los mejores jugadores del mundo", hizo un canto en defensa de los demás y precisó que, si el galo hubiera sido imparable, habría marcado desde el primer día y que, como otros compañeros suyos en el Real Madrid "para eso los han traído, para que metan goles".

Ante la insistencia etnocéntrica de un grupo de periodistas, el castellonense contestaba que sí, "que muy bien" y, como seguía la cosa, se acordó de Jardiel y de aquello suyo de que "todo tiene un límite, hasta la provincia de Badajoz" y sentenció con una pregunta de reivindicación de sus pulsaciones y las de sus compañeros: "¿me váis a preguntar por el Betis o por Mbappe?". EFE

