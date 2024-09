De Andrés denuncia que en Euskadi se "acose" a ertzainas y a miembros del PP mientras el PNV "finge que no pasa nada"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha censurado que en Euskadi se "acose" a ertzainas o a miembros del Partido Popular mientras el PNV "finge que aquí no pasa nada", una circunstancia que ha calificado de "inadmisible". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente popular ha aludido, entre otras cuestiones, a las afirmaciones de este lunes del lehendakari, Imanol Pradales, en las que ha reclamado a la formación popular que concrete con qué puntos de su propuesta de pacto ético está en desacuerdo y realice propuestas. En este sentido, De Andrés ha defendido que, en su propuesta, el lehendakari debería haber planteado "una perspectiva distinta" y ha defendido que ni él ni los integrantes del PP en el Parlamento vasco han tenido una trayectoria "de armar lío". "Hemos sido los que hemos recibido las tortas y no quienes las hemos dado", ha añadido. Además, ha considerado de "mal gusto e insensible" que tanto Pradales como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, aseguren que la política vasca está "exenta de los líos que hay en otros lugares". "Ni a Ortuzar ni al señor Pradales les pueda afectar lo que está pasando en Euskadi, pero el clima político no es bueno", ha afirmado De Andrés, que ha recordado, entre otras cuestiones, las agresiones a dirigentes de Nuevas Generaciones y del PP acaecidas en la anterior legislatura. Además, ha censurado que EH Bildu no condenase el ataque a la tumba de Fernando Buesa en Vitoria. "Decir que aquí estamos mejor que dónde. ¿Mejor que en Galicia, por ejemplo? ¿Mejor que en Asturias? ¿Mejor que en La Rioja?", ha cuestionado, al tiempo que ha defendido que lo que hay que hacer es "reconocer el problema de convivencia que hay en el País Vasco, del que el PNV no se quiere dar cuenta demostrando gran insensibilidad". Tras denunciar que en Euskadi hay "un acoso a determinadas personas por su vinculación política o profesional, como pasa con los ertzainas", De Andrés ha censurado que EH Bildu no condene estos hechos y el PNV "finja que aquí no pasa nada". Respecto al listado de transferencias pendientes, el dirigente del PP ha afirmado que hay algunas que son competencias exclusivas del Estado, "como meteorología o puertos y aeropuertos". "Yo quiero, y creo que es lo bueno para los vascos, que el puerto de Bilbao y el de Pasajes sigan siendo puertos de interés general del Estado porque si no lo son lo será el de Santander o el de Vigo y vamos a perder una oportunidad", ha advertido. Por otro lado, ha acusado a los jeltzales de hacer "un efecto llamada" con la inmigración irregular al "alentar que venga gente porque tenemos las mejores condiciones para atender a una persona que está irregularmente en España". Además, ha apostado por vincular la percepción de ayudas sociales a unos compromisos laborales y a una actividad profesional". "El modelo es un desastre, además de que se gestiona fatal", ha expresado, para añadir que se "desalienta a la gente para que trabaje".

