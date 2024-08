PP pide a Pradales que "rectifique" su oferta de Pacto Ético porque ve "lagunas enormes" e "insensibilidad"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que "rectifique" su documento para impulsar un Pacto Ético en Euskadi, en el que ve "lagunas enormes" que evidencian "ceguera" e "insensibilidad". "Para fingir una superioridad moral y atribuir valores éticos a los que no los tienen que no cuente con el PP", ha afirmado, rechazando participar en los contactos para buscar este acuerdo porque "no hay bases suficientes para poder entenderse". En una rueda de prensa en Bilbao, el presidente de los populares vascos ha criticado "la inconsistencia" del documento presentado este pasado jueves por el lehendakari, Imanol Pradales, que recoge un decálogo para alcanzar un 'Pacto por una actividad política ejemplar'. De Andrés, que ha precisado que no va a "discutir la necesidad de esto" y el PP vasco ha demostrado en su trayectoria que no se ha "desviado de esta forma de actuar", ha advertido de que el planteamiento del lehendakari le "despierta una enorme desconfianza hacia sus propósitos". El presidente del PP vasco ha censurado la interpretación "bucólica" que, a su entender, hace Imanol Pradales sobre la situación en Euskadi en el punto 2 del documento, denominado 'Una actividad política ejemplar'. Según ha indicado, el lehendakari sostiene que se parte de "una situación privilegiada" en este aspecto "respecto de otros lugares" aunque "no concreta cuáles". En este sentido, ha advertido de que, si se refiere al Congreso de los Diputados, en esta Cámara también hay una representación política vasca "muy importante", entre la que se encuentra el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que "últimamente no está dando ejemplos precisamente de un excesivo respeto al adversario". De Andrés ha cuestionado a qué lugares se refiere el lehendakari cuando dice que en Euskadi hay "una manera más constructiva de hacer política". "¿Cree que la política vasca es más sosegada, más calmada, más respetuosa que en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Aragón? Yo creo que no", ha añadido. Asimismo, ha incidido en que Pradales valora que en Euskadi "hay acuerdos de diferentes" pero, "si esto fuera un valor en sí mismo, a quien habría que poner como ejemplo precisamente sería al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, donde hay un pacto en el que también está el PNV y el PSOE, al que se suma también Bildu, ERC, BNG, Podemos, Sumar, Junts". En todo caso, ha recordado que "la historia de la humanidad está llena de pactos entre diferentes que han sido terriblemente desastrosos". El presidente del PP vasco ha denunciado "la ceguera" de Pradales cuando expresa que en Euskadi "hay mayor respeto al adversario" porque, sin "remontarse a mucho tiempo atrás", en la pasada legislatura se produjo "una profanación con heces humanas de la tumba de un político asesinado" (la de Fernando Buesa), y agresiones a jóvenes de Nuevas Generaciones o al ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo, "porque estaba en una calle que según quienes la agredieron no debía de pisar una persona del Partido Popular", sin que hubiera "acuerdo para condenar" en el Parlamento vasco. "¿Dónde ocurren en España cosas de estas y no se condenan?", ha insistido Javier De Andrés, que ve en el lehendakari "una enorme insensibilidad". "Sabe que ha sucedido todo esto, por lo cual no es una cuestión de desconocimiento. Es de desprecio", ha subrayado. En su opinión, "es realmente doloroso que nos haya pasado este documento con estas lagunas tan enormes que demuestran una enorme insensibilidad" ya que, según ha indicado, "apelar al comportamiento ético de los representantes políticos ocultando los principales problemas de convivencia y respeto democrático que padecemos en Euskadi desvela una inconsistencia ética preocupante". OCULTA LOS PROBLEMAS Por ello, ha realizado un llamamiento para se "rectifique" el documento presentado por el lehendakari con el objetivo de que "realmente recoja la realidad vasca, los problemas de convivencia y los déficits democráticos que hay en Euskadi". "Y entonces volvemos a hablar. Pero, con un documento que oculta los principales problemas que vivimos en el ámbito democrático, en el respeto ético, a la libertad en Euskadi, me parece que la base que nos plantea es manifiestamente insuficiente", ha señalado. De este modo, ha advertido de que, "para fingir una superioridad moral respecto de otros lugares y atribuir valores éticos a quien no los tiene, desde luego que no cuente con el Partido Popular". Por tanto, en caso de que el texto no sea modificado, el PP no va a participar "sin duda" en los contactos para buscar este pacto ético propuesto por Imanol Pradales dado que, en palabras de su presidente, "no hay unas bases suficientes para que nos podamos entender". Preguntado si esta postura se extenderá también a otros contactos sobre otros asuntos, ha afirmado que el PP "habla de todas las cosas que sean" y, según ha indicado, "también de este documento" y, si el lehendakari "quiere corregirlo", los populares "están ahí abiertos a ese debate" que cree "muy importante" pero que debe partir de una "base que sea cierta, y no fingida". En todo caso, ha considerado que "es necesario un pacto ético" porque "hace falta que algunos asuman unos principios éticos que ahora mismo no cumplen" y ha lamentado "la debilidad" del lehendakari ante, por ejemplo, lo que "pasa en muchas calles" como, según ha dicho, se ha visto este verano. "Tenemos un problema realmente grave de convivencia y de respeto ético", ha remarcado Javier de Andrés, que ha deseado que "ojalá hubiera un liderazgo del lehendakari que fuera comprometido de verdad".

