Pau Miquel: "Creo que tengo piernas para lograr una victoria"

Villablino (León), 31 ago (EFE).- El español Pau Miquel (Kern Pharma), quinto en la etapa de este sábado con final en Villablino, considera que tiene "piernas como para lograr una victoria" en esta 79 Vuelta a España.

"Estoy muy contento con mis piernas. Hoy era un sprint ideal para mí, pero no he entrado bien colocado. Hay he fallado, aunque todos queremos entrar, y he tenido que empezar desde atrás", dijo el corredor catalán.

"Creo que tengo piernas para luchar por una victoria. Mi medida para el sprint son 500 o 400 metros y a ver si lo consigo", se ilusiona Miquel de cara a la otra posibilidad de llegada masiva en Santander, donde espera "seguir la rueda de (Vout) Van Aert" para pelear por el triunfo.

Pau destacó también la gran Vuelta que está completando su equipo, al que ve "cada vez mejor" y con más moral de la que ya tenía "la victoria de (Pablo) Castrillo" hace dos días en Manzaneda. EFE

