Alex Márquez, a pesar de ser cuarto, lamenta el incidente de la salida

Alcañiz (Teruel), 31 ago (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) consiguió la cuarta posición en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Aragón de MotoGP, a pesar de lo cual lamentó haber tenido un percance en la salida con el italiano 'Pecco' Bagnaia.

"Había tráfico; me lo esperaba, pero siempre quieres pensar que no va a pasar algo así, porque si no, te condiciona tu salida y he hecho un buen primer arranque, pero luego 'Pecco' se ha cruzado por en medio y ha sido algo peligroso, pero puede pasar cuando el asfalto está sucio, lo vimos en Catar con Martín y hoy con 'Pecco', es una lástima porque habíamos salido bien", explica Alex Márquez de la situación en la salida.

"Luego, en la segunda vuelta es donde he fallado y he perdido mis opciones de podio con Acosta, porque me he ido largo en la curva siete y en la ocho me ha atacado 'Pecco' y he perdido en una vuelta un segundo y medio o dos, y ahí ya he visto que las opciones de podio se me fueron un poco al traste, pero el ritmo no ha sido malo", reconoció el pequeño de los hermanos Márquez.

"Es verdad que tenemos que mejorar pues no tenemos las mejores sensaciones con la pista, patina muchísimo, pero tenemos que acabar de afinar y mañana tenemos otra opción, pues creo que en la distancia larga tenemos buenas opciones para, si no estamos cerca del podio, intentar estar cerca del 'top cinco' y sumar buenos puntos para el campeonato", continuó.

De la victoria de su hermano en la carrera 'sprint' y entre sonrisas, recordó que "ha ganado después de mí una 'sprint', entonces estoy contento, pero lo de los mil y pico días no escocía, es una 'sprint' y esos mil y pico días son en una carrera el domingo, pero se puede hinchar el suflé, porque está un nivel por delante de muchos".

"Creo que Martín no está lejos, sobre todo Jorge, pero vamos a ver cómo está mañana, pues esta noche hay alguna probabilidad de que vuelva a llover y si vuelve a estar sucia la pista va a ser interesante otra vez mañana volver a empezar, volver a poner 'grip' en pista, así que por ahora ha hecho la carrera que debía hacer, y la ha clavado de principio a fin, pero mañana es el día importante como todos sabemos", insistió Alex Márquez.

Y reconoció de esta victoria de su hermano que "ha estado tirando al palo muchas veces así que era algo que me esperaba, sobre todo en un circuito que le gusta, seguramente él esperaba hacer esto pensó hacer esto en Alemania, en donde se le cruzó un poco con la caída del viernes, sobre todo, pero ha demostrado en Jerez que estuvo muy cerca, en Le Mans, y llega el día en el que lo haces, pero calma porque hay que ver qué pasa mañana".

En cuanto a sus posibilidades de pelear el domingo por el podio, Alex Márquez dijo que "es factible sí, pero dependerá de la salida y de las primeras vueltas, de cómo caerá el consumo del neumático delantero y trasero, aunque el trasero ha acabado hoy bastante bien, y el delantero algo más tocado, pero todo el mundo ha tenido el mismo problema".

"Habrá que estar muy de respirar hondo, ya que la carrera será muy larga y el neumático delantero ya estaba hoy muy tocado con solo doce vueltas y con 23, habrá que manejar muy bien la situación", recalcó Alex Márquez. EFE

JLL/jl