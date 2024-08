Mingueza: “Siempre es un orgullo representar a la selección de tu país”

Vigo, 30 ago (EFE).- El futbolista del RC Celta Óscar Mingueza no escondió este viernes su satisfacción por la llamada del seleccionador nacional Luis de la Fuente para los dos partidos de la Liga Naciones contra Serbia y Suiza.

“Estoy muy contento, quiero agradecer al club, a mis compañeros y a mi familia porque sin su apoyo no sería posible. Siempre es un orgullo representar a la selección de tu país, y después del Campeonato de Europa que hicieron mucho más”, comentó el futbolista celeste.

Mingueza, al que Claudio Giráldez ha convertido en un “todocampista” desde su llegada al banquillo del primer equipo, admitió que su “rendimiento” y “el buen juego” del Celta en este arranque de Liga han sido determinantes para su regreso al equipo nacional absoluto tres años después de su primera citación.

“Sabía que ahora venían estos dos partidos de la selección y que tenía mis posibilidades. El rendimiento es lo que marca ir convocado, el equipo está jugando muy bien en este arranque de temporada”, explicó.

El exfutbolista del Barcelona reveló que fue el técnico Claudio Giráldez el que le comunicó la noticia: “Estábamos haciendo un ejercicio, el míster lo paró y me echó en cara, de broma, algo de un córner. Le contesté que no tenía razón y rápidamente me dijo que era para darme la noticia de esta convocatoria”. EFE

