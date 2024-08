Etcheverry bate a Cerúndolo en el duelo argentino y se medirá a Zverev

(Actualiza con declaraciones de Etcheverry)

Nueva York, 28 ago (EFE).- Tomás Martín Etcheverry superó este miércoles a su compatriota Francisco Cerúndolo en el duelo argentino de la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3, en 4 horas y 4 minutos de juego.

Etcheverry, número 33 del mundo, se clasificó por primera vez en su carrera para la tercera ronda en Nueva York, en la que deberá medirse con el alemán Alexander Zverev, cuarto del mundo.

El tenista platense, de 25 años, jugó ante Cerúndolo, 29 del mundo, con malestar por el calor y con molestias en el tobillo derecho durante gran parte del maratoniano partido, en el que los dos argentinos se enfrentaron a golpes duros desde el fondo de la pista.

Tras un inicio conservador y de defensa del servicio, Etcheverry fue el primero en lograr un 'break' gracias a una doble falta de Cerúndolo. Fue en el octavo juego del set, una ventaja que le permitiría anotarse la primera manga.

Etcheverry volvió a romper el servicio de Cerúndolo al poco de empezar el segundo set, pero el de La Plata desperdiciaría una decena de oportunidades de rotura en el resto del set.

Errores que no cometió Cerúndolo, logrando dos 'breaks' con los que empató el juego.

En ese segundo set, Cerúndolo convirtió sus únicas 2 oportunidades de rotura, mientras que Etcheverry tan solo una de 11.

La tercera manga fue parecida a la primera. Etcheverry aprendió de los errores y con una sola rotura en el quinto juego le bastó para llevarse el set.

El de La Plata requirió atención médica tras esa tercera manga por molestias en el tobillo derecho. De hecho, tuvo que jugar el resto del partido con una tobillera.

Esas molestias pudieron pasarle factura en el cuarto set, en el que Cerúndolo rompió el primer servicio de su rival, tomando una ventaja de inicio con la que se anotaría el set con claridad (6-1), llevando el partido a una definitiva quinta manga.

Parecía que el partido se había decantado definitivamente para Cerúndolo cuando el bonaerense firmó un 'break' en el primer servicio del quinto set. Pero Etcheverry aún no había dicho su última palabra.

Respondió con cuatro juegos consecutivos, poniendo un 4-1 en el marcador. Luego solo tuvo que defender su servicio para plantarse en tercera ronda. Un trabajo que el de La Plata remató con tres 'ace' en los últimos tres servicios del partido.

En una rueda de prensa posterior al partido, Etcheverry comentó el momento en el que Cerúndolo rompió el primer juego de la quinta manga.

"En un momento (el partido) estaba para él. Sinceramente, pensé que se me escapaba. En el quinto set que me vi abajo, (pero) encontré una energía que no la venía encontrando, salí un poquito más a meterle", dijo el argentino.

Etcheverry también se refirió a las altas temperaturas, cercanas a los 40 grados, unas circunstancias de juego que consideró "peligrosas" aunque lamentó que "hasta que no pase algo no lo van a cambiar".

"Era muy difícil (jugar así), había que hidratarse bien, tratar de tomar la mayor cantidad de sales e hidratos. Es más, yo me pasé por eso terminó vomitando. Mi cuerpo no lo resistió", aseguró.

Zverev, que se impuso hoy al francés Alexandre Müller por 6-4, 7-6(1) y 6-1, ya fue el rival de Etcheverry en el partido más importante de la carrera del platense: los cuartos de final en el Roland Garros de 2023.

En esa ocasión, el alemán derrotó al argentino en cuatro sets.

El Abierto de Estados Unidos, el último 'grand slam' del año, comenzó este lunes y se jugará hasta el domingo 8 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de la Gran Manzana. EFE

