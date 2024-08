Carlos Álvarez: "Tenemos la ilusión y las ganas de hacer algo grande en Europa"

Fernando Pérez Soto

León, 28 ago (EFE).- El máximo goleador y jugador más valorado de la Liga Plenitude ASOBAL la pasada temporada, el extremo del Abanca Ademar Carlos Álvarez, ha reconocido a EFE que el equipo tiene "la ilusión y las ganas de hacer algo grande en Europa", antes del debut el próximo sábado en la pista del ABC Braga portugués, en la eliminatoria, a doble partido, clasificatoria para la fase de grupos de la Liga Europa.

El joven jugador gallego de 21 años, que deslumbró la pasada temporada, que suponía su debut en la filas ademaristas, también tendrá su estreno europeo después de formarse en la cantera del BM Cisne y de conquistar con los "Hispanos" júnior el título europeo, precisamente en Portugal y ante el anfitrión en 2022.

"Cuando empiezas a jugar al balonmano y ves partidos por la televisión siempre piensas en jugar en Europa y contra los mejores equipos", apuntó el extremo derecho que reconoce que no esperaba este estreno.

"Llegó casi por sorpresa porque no se había logrado la clasificación ni en la liga ni en la Copa del Rey, pero gracias a una invitación se ha abierto la puerta a vivir un sueño", apuntó.

Álvarez, que ocupara el lugar del leonés Antonio Martínez tras la marcha de éste al FC Porto, cree que la disposición de toda la plantilla después de confirmarse su presencia europea "va a servir para solventar todos los problemas lógicos de la adaptación de los nuevos jugadores que, en todo caso, se han aclimatado al equipo y al juego en un corto espacio de tiempo, aunque todavía queda recorrido para ver la mejor versión del Ademar", aseguró.

Una referencia ofensiva ante un rival con similitudes

El jugador ademarista ha vuelto a demostrar durante la temporada que es una de las piezas fundamentales, principalmente en ataque, del conjunto que dirige Daniel Gordo y que le sigue utilizando, dada su versatilidad, también la posición de lateral derecho.

"Aunque ahora hay dos jugadores en el puesto, con la llegada de Edu -Fernández-, con experiencia y capacidad de lanzamiento, y más adaptado Patrick -Wasiak-, nunca he escondido que me encanta poder ayudar también en el lateral", insistió.

De cara a la eliminatoria ante el ABC Braga cree que el conjunto luso tiene muchas similitudes en el estilo de juego al Abanca Ademar "apostando también por una fuerte defensa, a veces muy dura, para poder salir al contragolpe con rapidez dado que no tienen mucha envergadura física y apuestan por desequilibrar en el uno contra uno".

A ello añade la fortaleza que muestran los portugueses en su pista "como ocurre en la liga ASOBAL en terrenos como Cangas u otros, donde el público está muy encima y aprieta lo suyo, por lo que es importante mantener la calma y no irse nunca del partido", recordó.

Una plantilla más extensa y versátil

Álvarez es uno de los jugadores que continúan de la temporada pasada, a pesar del interés demostrado por otros equipos en contar con sus servicios, opción que descartó el jugador gallego, valorando también su faceta estudiantil para permanecer, al menos una campaña más, en las filas ademaristas.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, el máximo goleador liguero cree que su rápida adaptación va a favorecer que el equipo adquiera un tono de mayor regularidad ya desde el arranque de campeonato "porque se parte con un punto de ventaja con respecto al pasado año ya que hay una base amplia que ya conoce los sistemas y tiene más experiencia como grupo".

De todas formas, es consciente de la importancia de la baja, entre otros, del capitán Juan Castro "porque conocía el Ademar por dentro como nadie y como jugador es difícil de sustituir, pero la ventaja es que la plantilla de esta temporada quizá sea más larga y eso permite más rotaciones en todas las posiciones".EFE

1010625

fps/lm/orv/og