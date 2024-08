Valverde: "No estoy nervioso porque confío en lo que veo, pero necesitamos ganar"

Bilbao (España), 27 ago (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que "no" está "nervioso" por el inicio de liga del equipo bilbaíno, si bien reconoció que tienen "necesidad de victoria" después de haber arrancado el campeonato con un empate y una derrota.

"No estoy nervioso porque confío en lo que veo cada día, pero necesitamos ganar. Sé de lo que somos capaces y estamos bien por momentos, pero nos falta más continuidad en el juego", admitió el técnico en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles en San Mamés frente al Valencia.

Valverde añadió que, al margen de los resultados, en el mundo del fútbol "siempre hay presión, cuando no ganas por ganar ;y cuando ganas por seguir ganando".

"La liga no perdona a nadie. Hay que sacar puntos de debajo de las piedras. No hemos podido ganar los dos primeros partidos y vamos más obligados al tercero, ya sabemos cómo es esto. Lo mismo le pasa al Valencia. Queremos tener cierta continuidad y hacernos fuertes en San Mamés, que fue la clave del año pasado", recalcó.

Valverde, por otro lado, avanzó antes del último entrenamiento sus dudas sobre el estado físico de Nico Williams y Yuri Berchiche, la plena recuperación de Álvado Djaló y no quiso aclarar si Julen Agirrezabala, "totalmente recuperado" de su lesión, será titular frente al equipo 'che'.

El conjunto dirigido por Rubén Baraja llegará a San Mamés sin haber estrenado su casillero de puntos y "con necesidad de ganar", después de "haber plantado cara al Barça" y de perder frente a un Celta que "jugó muy bien".

"Es un equipo potente con jugadores fuertes como Javi Guerra, Thierry, Hugo Duro... Le considero un rival muy fuerte que hizo muy buena campaña y veo un partido complicado, como el del año pasado. Nos crearon muchos problemas y conseguimos salvar un punto", comentó Valverde sobre el 2-2 de la liga anterior, en el que Alex Berenguer evitó la victoria valencianista en la última jugada del partido.

"Lo he visto para tenerlo como referencia y supongo que ellos también lo habrán visto. Veo que tienen argumentos para complicarnos la vida", añadió Valverde.

El técnico del Athletic, por último, fue cuestionado por el mercado de fichajes que finaliza el próximo viernes, tanto por posibles salidas de jugadores en calidad de cedidos, concretamente por Nico Serrano y Adu Ares y el posible regreso de Unai Núñez desde el Celta.

"Es un jugador de otro equipo y no solemos hablar de jugadores de otros equipos", zanjó sobre el central de Sestao después de no ofrecer tampoco ninguna pista sobre posibles cesiones.

"El mercado está abierto y puede ocurrir alguna cosa, ya lo veremos. Se trata de las posibilidades de mejorar el equipo y de que no nos quiten a ningún jugador. A mi siempre me pone nervioso esto del mercado porque se empieza a hablar en mayo y hasta el día 30 no sabes con quien vas a poder contar. En líneas generales, no nosotros en particular, todo está todo en el aire hasta el último momento", concluyó Valverde. EFE

