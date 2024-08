Borrell dice que Europa "debe comprometerse más" en Gaza y da por hecho que se está violando el derecho internacional

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado este lunes que "lo que está ocurriendo" en Gaza es "una violación del derecho internacional humanitario" y ha considerado que Europa "debe comprometerse más". "¿Lo que está pasando en Gaza se puede justificar desde el derecho a la defensa de Israel frente a un ataque terrorista? Mi respuesta es que no. Esa respuesta solo me compromete a mí, porque no es la política oficial de la Unión Europea", ha subrayado en Pamplona, donde ha recibido el II Premio Internacional Navarra Puerta de Europa en el marco de los Cursos Europeos de Verano, organizados por Diario de Navarra y Equipo Europa. Josep Borrell ha indicado que "no se puede decir que los 40.000 muertos en Gaza corresponden al derecho a la defensa, porque todos los derechos tienen límites, y esos límites son el derecho internacional humanitario, y lo que está ocurriendo es una violación del derecho internacional humanitario". Tras ello, Borrell ha afirmado que "Europa debe comprometerse más, no solo en ayuda humanitaria" porque "no sirve de mucho que me des de cenar hoy si tengo que morir mañana". "Hay que reforzar la ayuda humanitaria, y hay que aplaudir el papel que hace la UNRWA. ¿A qué punto hemos llegado cuando una organización de Naciones Unidades es calificada como organización terrorista por un Estado miembro de Naciones Unidades?", ha planteado. El alto representante de la UE ha abogado por "trabajar para buscar una solución política a ese conflicto pero desgraciadamente hemos estados desunidos" en la Unión Europea. Así, ha explicado que España y otros países "han estado al lado de la causa Palestina, reconociendo al Estado que todavía no existe y siendo voceros para que se respete el derecho internacional" y ha apuntado que otros países están siendo más "condescendientes". Así, ha indicado que esta divergencia "nos está costando muy cara" porque "nos dicen que un muerto no vale lo mismo en Ucrania y en Gaza". "Hemos de luchar contra eso, porque si no, nos quedaremos sin la capacidad moral para actuar en el resto de los conflictos", ha señalado. Sobre la situación de Ucrania, Josep Borrell ha explicado que estuvo en el Donbás dos semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania, y "el primer ministro de Ucrania me dijo, y no lo olvidaré: 'Nos van a atacar, y cuando nos ataquen, ¿ustedes qué van a hacer? Sabemos que no van a venir a morir por nosotros, y tampoco se lo pedimos, ¿pero nos van a ayudar a defendernos? ¿Nos van a dar las armas necesarias para defendernos?'. Y yo no supe que contestarle, porque no tenía ninguna seguridad de que Europa lo fuera hacer". El alto representante de la UE ha resaltado que "la guerra continúa y mientras les ayudemos seguirán defendiéndose". Respecto a quienes dicen que la guerra acabaría si Ucrania dejara de recibir apoyo intercional, Borrel ha afirmado que "si no hubiera ayuda, Ucrania tendría que rendirse en un par de semanas, Rusia estaría en Kiev en dos semanas". "Sé cómo acabar esta guerra, es muy fácil. Pero no es esta la manera de que acabe esta guerra, que claro que quiero que acabe, y los que más quieren que acabe son los ucranianos", ha señalado. Borrell ha indicado que "todas las guerras acaban con una negociación y se hace lo que se puede para que esta negociación tenga lugar", pero ha señalado que dicha negociación no se llevará a cabo "hasta que no se sepa el resultado de las elecciones americanas". Además, se ha mostrado partidario de seguir ayudando a Ucrania. Según Borrell, la guerra en Ucrania es un conflicto "generado por una potencia imperial que ha invadido otro país" y el conflicto en Gaza es "una lucha terrible de dos pueblos por la misma tierra que ya dura más de cien años, un conflicto en el que nosotros los europeos tenemos una enorme responsabilidad porque esa tierra se la prometimos a dos a la vez".

