Zubimendi: "Un equipo competitivo debe sacar los partidos hasta cuando no está bien"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 24 ago (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Martín Zubimendi reconoció tras la victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium que el bloque no está "al cien por cien", pero apuntó que un equipo "competitivo" debe sacar adelante los partidos "hasta cuando no está bien".

El futbolista, en declaraciones a Movistar, comentó que el grupo debe "ajustar" aspectos tácticos, como las pérdidas de balón. De hecho, Zubimendi recordó que el Espanyol pudo firmar contraataques con peligro, algo a evitar: "Eso nos ha podido hacer daño".

Preguntado por su compañero japonés Take Kubo, autor del gol tras ser suplente, el centrocampista ensalzó su rendimiento. "Cuando no ha sido titular le he visto con un poco de carita, pero ha respondido bien. Es la manera en la que un jugador tiene que salir del banquillo. Nos ha callado la boca a todos", aseveró.

Respecto a la marcha de Mikel Merino, Zubimendi no escondió que se trata de una baja relevante para la plantilla: "Le echaremos mucho de menos, se me ha rato. Todo el mundo quiere tener a un jugador así". EFE

