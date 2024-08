El Consell de Valencia exige al Gobierno que "responda" ante la crisis migratoria y no "responsabilice" a CCAA

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España que "responda" ante la crisis migratoria provocada por la llegada de migrantes a las costas españolas y ha reclamado al Ejecutivo central que no ponga "parches" en este asunto y no "traslade su problema" ni "responsabilice" de su "ineficacia, inoperancia e irresponsabilidad" a las comunidades autónomas. De esta manera se ha manifestado Camarero, en declaraciones a los medios este viernes, durante una visita al nuevo Centro de Crisis 24 Horas de València para atender a víctimas de agresiones sexuales, desde donde ha instado al Gobierno a "responder ante la crisis migratoria" y ha insistido en la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto. Sobre esta cuestión, la vicepresidenta del Consell ha acusado al Ejecutivo central de "descoordinación" y de no tener política migratoria, así como a los ministerios responsables de "pasarse la pelota" entre ellos. "No hay política migratoria y eso está provocando que cientos de personas se jueguen la vida en el mar", ha advertido Camarero, que ha insistido en que la actual situación es "culpa de la irresponsabilidad del Gobierno". Frente a ello, ha defendido que la Comunitat Valenciana está "ejerciendo la solidaridad, la responsabilidad y la humanidad" con los menores no acompañados. Camarero ha concretado que durante este verano han llegado a las costas valencianas unas 30 pateras, en las que iban a bordo 17 menores que, según ha asegurado, "ya están atendidos, acogidos y tutelados por la Generalitat". Al margen de ello, ha denunciado que a lo largo del año han llegado también "80 menores en los cupos de mayores", algo que la administración autonómica ha denunciado al Gobierno: "No se le pueden colar". Al respecto, ha advertido que la Comunitat Valenciana está en la actualidad "un 160 por ciento por encima de los recursos disponibles" y ha indicado que, debido a esta situación, la Generalitat se ve obligada "permanentemente a hacer contratos de emergencia para dar solución y atención con la dignidad que merecen estos jóvenes", algo que está "siendo financiado a pulmón" por los presupuestos propios, "sin un euro del Gobierno de España", ha criticado. Así, ha censurado que el Ejecutivo central "no ha tenido política migratoria en los últimos meses", al tiempo que ha insistido en que el Gobierno valenciano lleva nueve meses reclamando la reunión de la Conferencia de Presidentes para estudiar "el cómo, el cuándo y de qué manera" se aborda esta crisis porque, según ha defendido, se trata de "una política de Estado" que tiene que tratarse "en el más alto nivel" entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Además, ha acusado a los ministerios responsables --Infancia y Migraciones, porque al del Interior "ni está ni se le espera"-- de "pasarse la pelota" entre ellos, con lo que ha argumentado que existe "una descoordinación" en las políticas de migración. "El Gobierno no puede responsabilizar ni trasladar su problema a las CCAA, un problema que es suyo por su ineficacia, inoperancia e irresponsabilidad", ha insistido. EMERGENCIA MIGRATORIA Por todo ello, ha reclamado al Gobierno que además establezca la emergencia migratoria para que los contratos de emergencia tengan "más facilidad" a la hora de gestionarlos y que traslade a las CCAA cuál es su "hoja de ruta" y su política migratoria. Al margen de ello, la vicepresidenta del Consell ha considerado "irresponsable" que el Gobierno no trabaje este asunto, como "política de Estado y europea" que es, con la Unión Europea. "Tendría que estar trabajando con la UE y dar una respuesta europea conjunta para que esta tenga más fuerza y más eficacia", ha subrayado. Sin embargo, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "después de pasarse 15 días de vacaciones en Canarias y de haber recibido" al 'president' de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, haya "tenido a bien ver" ahora, este viernes, al responsable de Canarias, Fernando Clavijo. DAR "LA RESPUESTA ADECUADA" A CANARIAS Sobre esta reunión entre ambos dirigentes para abordar la crisis migratoria de Canarias, Susana Camarero ha manifestado que espera que la "respuesta" de Sánchez no sea "volver a trasladar a las comunidades autónomas lo que es su responsabilidad". En su opinión, el Gobierno debería dar a Canarias "la respuesta adecuada para la crisis migratoria" y no pedir solidaridad a las CCAA, "algo que ya estamos haciendo". Así, ha reclamado al Ejecutivo central que no ponga "parches" ni haga "repartos" entre las autonomías y ha instado a Sánchez a decir "qué va a hacer para que dejen de llegar permanentemente cayucos a Canarias". "Esa es la respuesta que hoy le tiene que dar a Clavijo (...), decir qué está haciendo y qué va a hacer para evitar esta crisis humanitaria", ha incidido. LA COMUNITAT, "SOLIDARIA" PERO TAMBIÉN "RESPONSABLE" Preguntada por la posibilidad de que se apruebe por decreto la obligación de que las comunidades autónomas acojan inmigrantes, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha defendido que la Comunitat Valenciana es "solidaria" pero también "responsable". "Solidaridad con las CCAA que peor lo están pasando, sí; pero también llegan menores a nuestras costas (...), llegan a Canarias, pero también a Andalucía, a Murcia y a la Comunitat", ha subrayado. Ante esta situación, Camarero ha avisado de que el Gobierno valenciano "no se puede comprometer a traer menores para hacinarlos en los centros", más todavía si no hay "disponibilidad de plazas". Finalmente, la vicepresidenta ha apuntado que, antes de la Conferencia Sectorial celebrada en julio, el Consell "instó a aquellos ayuntamientos, especialmente a los del Partido Socialista que tanto nos reclaman solidaridad y humanidad a las del PP, que pusieran a disposición del Gobierno valenciano centros para atender a más menores". Sin embargo, ha lamentado que no hay "ni un solo ayuntamiento gobernado por el PSOE que haya ofrecido recursos para atender a estos menores".

