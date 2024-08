Borja Jiménez: "Vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente cuando vengan mal dadas"

Leganés (Madrid), 24 ago (EFE).- El entrenador del Leganés, Borja Jiménez, aseguró que el estadio de Butarque deberá ser, tal y como ocurrió el pasado curso en el que el conjunto madrileño tan sólo encajó dos derrotas en casa, un factor determinante para lograr la permanencia en su retorno a LaLiga EA Sports.

"Es el momento de que nuestra afición demuestre que tiene la capacidad de estar en los buenos momentos, como hizo el año pasado, y en los malos, que este año habrá bastantes, porque siendo el Leganés lo normal es que nos cueste mantener la categoría y vamos a necesitar de nuestra gente cuando vengan mal dadas", señaló Jiménez.

Un apoyo que el preparador del Leganés considera fundamental para poder doblegar este domingo a una UD Las Palmas que, pese al cambio entrenador, llegará a Butarque con intención de dominar el juego.

"Las Palmas es un equipo que ya el pasado año fue muy dominador y en ese aspecto yo creo que la idea del nuevo míster será continuista con algunos matices, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante, donde como ya vimos ante el Sevilla tratarán de ser más agresivos", advirtió el técnico abulense.

Circunstancia que obligará al Leganés a tener paciencia para manejarse "en un bloque bajo" cuando domine el rival e intentar sorprender al equipo canario con rápidas transiciones, sin renunciar a dar un paso adelante y ser "mas agresivos" saliendo a buscar al rival a campo contrario.

"Tenemos que tener la capacidad de sentirnos cómodos tanto en un bloque medio alto como en uno bajo. Es muy importante que el equipo tenga esas dos vertientes, la más alegre o agresiva yendo a campo rival y la más tranquila para luego poder transitar. Esa fue una de nuestras señas de identidad el año pasado y tiene que seguir siéndolo este", explicó el entrenador del Leganés

Un Borja Jiménez que, pese a que no quiso dar ninguna pista sobre el posible once inicial, dejó entrever la posibilidad de realizar algunas rotaciones, aunque no parece fácil que ni el lateral Adrià Altamira, ni el central ecuatoriano Jackson Porozo, ni el delantero Munir El Haddadi, que llegaron al club esta semana, formen de inicio ante Las Palmas.

Tres de las nueve incorporaciones realizadas por el conjunto madrileño, que como recalcó su técnico, seguirá trabajando hasta el cierre del mercado para tratar de seguir mejorando la plantilla.

"Creo que todavía tenemos fichas disponibles y haremos cosas en el mercado. Como ocurre todos los años, estoy convencido de que los último días mercado aquí en Leganés serán divertidos", indicó Jiménez-

Refuerzos que ayudarán a mejorar todas las líneas como en el caso del recién llegado, el internacional marroquí Munir El Haddadi, que se encargará de aportar gol al conjunto 'pepinero'.

"Es un jugador supercontrastado en la categoría, con muchísima experiencia. Un chico con muchísimo gol, con mucha hambre y que viene aquí a demostrar que puede hacer números goleadores muy altos", indicó Jiménez.

Igualmente satisfecho se mostró el preparador del equipo madrileño con las incorporaciones de lateral derecho Adrià Altamira, que llega cedido por el Villarreal, y el central ecuatoriano Jackson Porozo, que procede del Troyes francés.

"Altamira es un jugador con recorrido, con capacidad para hacer conducciones y eliminar futbolistas en primera línea y que además tiene buen pie para centrar y Jackson es un central diferente a los que tenemos hasta ahora. Un jugador de mucha envergadura, muy fuerte en los duelos y que está muy como defendiendo lejos del área", concluyó Jiménez.EFE

