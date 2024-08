Temas del día de EFE España del viernes 22 de agosto

INMIGRACIÓN CANARIAS

Santa Cruz de la Palma.- El aumento de la llegada de migrantes, la saturación de los centros de acogida y la falta de acuerdo político para la acogida de los menores serán claves en la reunión que mantendrán este viernes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

TRENES INCIDENCIAS

Madrid.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en pleno mes de agosto en el Senado para dar explicaciones sobre las numerosas incidencias en la red ferroviaria durante el verano, en una sesión en la que también tendrá que informar sobre los resultados de la auditoría de su departamento por el caso Koldo.

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid.- Ser migrante y estar en situación administrativa irregular son factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas de la violencia de género. Según datos del Ministerio del Interior, una de cada tres mujeres con protección policial por maltrato machista son extranjeras.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Madrid.- El cambio climático ha propulsado las enfermedades transmitidas por vectores en España, donde ya deberíamos preocuparnos por picaduras de mosquitos y otros insectos en las que antes ni reparábamos y dejar de considerar "marciano" usar repelente o mosquiteras también aquí. Por Adaya González

TURISMO HOTELES

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de julio de pernoctaciones en hoteles en España, que en el primer semestre alcanzaron un récord histórico de 160,6 millones, un 7,5 por ciento más que en el mismo período de 2023.

CRÓNICA NEGRA

Madrid - "Si lo has hecho tú, no la vas a enterrar en tu campo. No vas a ser tan tonto", comenta al teléfono la madre de Eugenio Delgado. "Ehhh (balbucea) seguramente no (balbucea)", responde el hijo. Es un retazo de una conversación en la que el asesino de Manuela Chavero prácticamente se delata, aunque la Guardia Civil ya lo tenía cercado. Por Sagrario Ortega

DISTRIBUCIÓN CONSUMO

Madrid.- La marca de distribuidor o "marca blanca" supone ya el 58,5 por ciento de los alimentos que compran los españoles (sin incluir los frescos), un tipo de producto que ha aumentado su penetración en los hogares durante la histórica subida de precios de los alimentos vivida en los últimos dos años.

JONÁS TRUEBA

Madrid - Heredero de una saga de cineastas, Jonás Trueba estrena este 30 de agosto su octavo largometraje, 'Volveréis', con el que siente que "cierra un ciclo" de diez años en los que ha trabajado con "los mismos actores, en los mismos espacios y contando las mismas historias", de tal modo que sumadas, dice en una entrevista con EFE, "casi podrían ser la misma". Por Alicia García Arribas.

BIBLIOTECAS HISTORIA

Barcelona.- Los historiadores Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen, autores del ensayo 'Bibliotecas. Una historia frágil', consideran, en una entrevista con EFE, que "las bibliotecas físicas sobrevivirán a Internet y los bibliotecarios no serán reemplazados por algoritmos".

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid- El calor junto a las tormentas fuertes con chubascos y granizo de estos días en el este peninsular serán protagonistas durante el fin de semana, que acabará con una bajada térmica notable en zonas de nordeste, mientras que en la vertiente atlántica sur se sobrepasarán los 35 grados.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Barcelona - El presidente catalán, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunen en el Palau de la Generalitat, un primer "encuentro informal de trabajo" entre los máximos responsables del Govern y del Ayuntamiento de la capital catalana. Cobertura Gráfica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.l.- Santa Cruz de la Palma.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, se reúnen para abordar la crisis migratoria. Una vez finalizado el encuentro, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, comparecerán ante los medios de comunicación. Dirección Insular de la AGE en La Palma. Avda. Marítima, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Almería.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo y eurodiputada del PP, Carmen Crespo, informa sobre asuntos de actualidad en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), donde posteriormente se reúne con el alcalde, Gabriel Amat. Plaza de la Constitución, 1. (Texto)

11:30h.- Santander.- UE GEOPOLÍTICA.- El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (ARVP), Josep Borrell mantendrá un encuentro con los medios de comunicación para hacer un balance sobre el curso Quo Vadis Europa 2024 en el día de su clausura. Hall del Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, realiza declaraciones a los medios de comunicación sobre temas de actualidad, en la puerta de la sede nacional del PP. C/Génova 13. (Texto) (Vídeo) (Audio)

17:45h.- Pamplona.- MEMORIA HISTÓRICA.- Actos en recuerdo y homenaje a las víctimas de la matanza de Valcaldera. Solar de la antigua cárcel. A las 19:30 horas homenaje en Valcaldera. (Texto)(Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA ABOGACÍA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González Martín, en el Palacio de la Marquesa de la Sonora. C/ San Bernardo, 45. Cobertura oficial.

12:00h.- Ferrol.- OTAN ARMADA.- La fragata 'Cristóbal Colón' parte de Ferrol para su integración en la agrupación permanente de la OTAN SNMG-2. Arsenal Militar. (Texto) (Foto)

13:00h.- Bilbao.- PRESOS ETA.- Manifestación convocada por las comparsas de Bilbao y Sare Herritarra contra la "política de dispersión de los presos vascos". Moyua-Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la coyuntura turística hotelera de julio. (Texto)(Foto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- BANCA MOROSIDAD.- El Banco de España publica los datos de morosidad de la banca española en junio, después de incrementarse en un 3,6 % en mayo por el aumento de los préstamos impagados.

10:45h.- Palma.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participa en Palma en un homenaje a Aurora Picornell y en una asamblea general de hostelería. Declaraciones a los medios a las 10.45 horas. Sede UGT, c/ Font i Monteros, nº 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

11:00h.- Madrid.- TRENES INCIDENCIAS.- Comparecencia en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente para dar explicaciones sobre las incidencias en la red ferroviaria durante el verano. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

SOCIEDAD

11:15h.- Cenicero (La Rioja).- VISÓN EUROPEO.- Suelta de visones europeos en el Ebro, cerca de la desembocadura del Najerilla, para apoyar la recolonización natural de esta especie. Estación de servicio Cenicero N-232. (Texto) (Foto)

13:00h.- València - VIOLENCIA SEXUAL.- La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, visita el nuevo Centro de Crisis 24 Horas de València para atender a víctimas de agresiones sexuales. C/ Guardia Civil, 21. (Texto)

19:00h.- Burlada (Navarra).- AGRESIÓN SEXUAL.- Concentración de rechazo a la agresión sexual sufrida por una menor durante las fiestas. Al acto acude el vicepresidente del Gobierno, Félix Taberna. Plaza de las Eras.

CULTURA

09:00h.- Santiago de Compostela.- VANDALISMO PATRIMONIO.- La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se reúne con el equipo del servicio de bienvenida e información a pie de calle de la campaña 'Fráxil', que intenta concienciar a vecinos y visitantes sobre la importancia de respetar el patrimonio Ayuntamiento y Plaza del Obradoiro (Texto) (Foto)

10:30h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- La Quincena Musical presenta en rueda de prensa 'Egia ala geRuza', la nueva producción infantil del festival donostiarra y el Coro Easo que se estrenará la próxima semana. Kursaal.

11:00h.- Ibiza.- EIVISSA JAZZ.- Rueda de prensa de presentación de la 36ª edición del Festival Internacional Eivissa Jazz. Sala de prensa de Can Botino, Ajuntament d’Eivissa.

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- El cartel de las Corridas Generales de Bilbao está protagonizado por Enrique Ponce, que se despide de la afición bilbaína, Roca Rey y Pablo Aguado, con toros de Daniel Ruiz. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

19:30h.- Viana (Navarra).- FLAMENCO ON FIRE.- Flamenco en los Balcones con Angel Ocray y Luis Sánchez en la XI edición del festival Flamenco on Fire. Ayuntamiento.

20:00h.l.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- MÚSICA PHE FESTIVAL.- Conciertos de Lori Meyers, Sen Senra, Soleá Morente, Joe Crepúsculo, La Paloma, Repion, Pipiolas, Jela y Enrique IVE en el Phe Festival de Puerto de la Cruz. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. (Texto)

21:00h.- Viana (Navarra).- FLAMENCO ON FIRE.- El cantaor jerezano Jesús Méndez abre la XI edición de Flamenco on Fire con un recital. Ruinas de San Pedro.

22:00h.- Palma.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Carlos Baute en Es Jardí. Recinto del Mallorca Live. EFE

