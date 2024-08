Ortuzar (PNV) espera que, tras la convención demócrata, "el milagro siga y Kamala Harris sea elegida presidenta"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado que el Partido Demócrata ha logrado "con creces" el objetivo de "volver a cargar las pilas" de su militancia y ha confiado en que, tras la convención de estos días, "el milagro que se ha producido siga y Kamala Harris sea elegida presidenta" en las elecciones de noviembre. Ortuzar, que ha viajado a Chicago para asistir a la convención del Partido Demócrata durante estos días, ha hecho público un mensaje en sus redes sociales en el que destaca que, de este encuentro, "50.000 personas salen felices, emocionadas y con muchas ganas de hacer política". "En política los milagros también existen", ha manifestado el político vasco, que ha recordado que hace un mes "nadie daba un duro por los demócratas y por la candidatura de Joe Biden" pero, cuando el actual presidente de Estados Unidos renunció a presentarse de nuevo, "Kamala Harris fue un revulsivo y el milagro ha terminado de convertirse en realidad en esta convención". Ortuzar ha valorado que el Partido Demócrata ha trabajado "muy bien" el objetivo de dar a conocer a la vicepresidenta y ahora candidata, Kamala Harris, al diseñar "una convención de cuatro días como si fuera un programa ininterrumpido de televisión". Del mismo modo, ha considerado que los demócratas han logrado "con creces" un segundo objetivo, el de "movilizar y volver a cargar las pilas" de su militancia. "Dicen que en política los votos se consiguen o bien por la cabeza o bien por el corazón o bien por el bolsillo. Aquí ha habido sobre todo corazón", ha explicado. El presidente del PNV ha apuntado también que Kamala Harris, en su último discurso, "ha sabido sacar las uñas, plantarle cara a su rival", el republicano Donald Trump. Según ha indicado, "ella se ha definido como una servidora de la ley, como una fiscal que siempre ha estado persiguiendo los delitos y ha colocado a Trump al otro lado de la barrera como un delincuente", además de hacer "un valiente discurso" sobre política internacional y abordar "su plato fuerte, las políticas sociales". Ortuzar ha augurado que "la campaña de los demócratas va a girar en torno a tres potenciales sectores electorales: las mujeres, las minorías étnicas y también las clases que lo están pasando mal, las clases más populares que tienen miedo a que Trump quite los pocos servicios sociales que hay en este país". EL INICIO En todo caso, ha advertido de que hasta el 5 de noviembre no se celebrarán las elecciones y, por tanto, con el cierre de la convención demócrata "hoy ha empezado todo, no termina nada". "Esta convención es el inicio, ojalá ese milagro que se ha producido siga y el 5 de noviembre Kamala Harris sea elegida presidenta", ha deseado el presidente del PNV, que concluye su mensaje deseando buena suerte a la candidata demócrata.

