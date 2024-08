Temas del día de EFE España del miércoles 21 de agosto

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid.- El doble crimen machista perpetrado por un comisario jubilado en Barcelona eleva a 15 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este verano cruento, en el que también tres menores han perdido la vida en crímenes de violencia vicaria

SUCESOS TOLEDO

Toledo.- La Guardia Civil continúa buscando el arma del crimen del pequeño Mateo, a la espera de que el detenido pase a disposición judicial y con llamamientos para que cesen los mensajes de odio y los bulos sobre la tragedia ocurrida en Mocejón el pasado sábado.

SALUD MPOX

Madrid.- El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades para debatir en la Comisión de Salud Pública si se actualizan los protocolos de actuación frente al mpox y otras medidas para reforzar la vigilancia y control del virus, declarado emergencia internacional por la OMS.

SALUD CALOR

Madrid.- El aumento de días con temperaturas superiores a 35 grados está generando "un problema sanitario de primer nivel", según explica a EFE el presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), Andrés Cervantes, para quien son "escalofriantes" las cifras de muertes atribuibles al calor, especialmente en ciudades contaminadas.

TRABAJO PLURIEMPLEO

Madrid - El pluriempleo se mueve en cifras récord en España, con 585.800 ocupados que declaran tener al menos un trabajo secundario, de los que 301.200 son mujeres y representan al 3 % del total de ocupadas.

INCENDIO VALENCIA

Valencia.- El incendio de un bloque residencial del barrio valenciano de Campanar que dejó diez muertos y a un centenar de familias sin hogar cumple este jueves seis meses mientras se avanza en los trámites para reconstruir el edificio y en la investigación judicial de un siniestro que ha podido marcar un antes y un después en las medidas de seguridad de la construcción inmobiliaria.

JOHN MALKOVICH

Madrid - John Malkovich estrena este viernes su última película, 'El mayordomo inglés', donde interpreta a un buen hombre, un papel que "no se ve mucho en el cine". "El mundo está lleno de gente común que a veces puede hacer algo extraordinario", dice el actor estadounidense en una entrevista con EFE.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime de Olano, es entrevistado en el programa “Es la mañana” de EsRadio y a las 9:00 el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en “Más de uno” de Onda Cero.

09:20.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Antonio Silván, atiende a los medios para abordar temas de actualidad.

11:30h.- Rota (Cádiz).- GOBIERNO AYUNTAMIENTOS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Rota (Cádiz). Ayuntamiento de Rota. C/Cuna, 2 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Pamplona.- GOBIERNO NAVARRA.- El Gobierno de Navarra informa en rueda de prensa de los principales asuntos tratados en su sesión semanal. Sala de prensa del Palacio de Navarra. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:15h.- Zaragoza.- ACCIDENTE YAK-42.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de homenaje a los fallecidos en el accidente del Yak-42 ante el monumento memorial. Paseo de la Constitución s/n. Posteriormente, a las 11.50 h, visita al personal del Ala 31 y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), por el aniversario de la Operación de Evacuación en Afganistán, en la Base Aérea. (Texto)(Foto)

SOCIEDAD

10:30h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- Distintas recetas de chipirones en su tinta compiten en el certamen gastronómico de la Aste Nagusia de Bilbao, animada por los pasacalles de txistularis y gigantes y cabezudos. Arenal. (Texto)

11:00h.- Alaior.- ARQUEOLOGÍA MENORCA.- Presentación de los resultados de la campaña de excavaciones arqueológicas en Torralba d’en Salort de una estructura tardo-medieval. Yacimiento de Torralba d'en Salort.

12.00.- Rubí (Barcelona).- Autoridades y vecinos de Rubí participan en un minuto de silencio por las víctimas del doble asesinato en la localidad, el perpetrado por un excomisario que mató a su mujer y su actual pareja, quien se suicidó después. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ONCE TELEVISIÓN CANARIA.- Presentación del cupón de la ONCE dedicado al 25 aniversario de la Televisión Canaria. Sede de la ONCE.

20:00h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, y la diputada general, Elixabete Etxanobe, hacen un turno de barra en la txozna del PNV. Pío Baroja.

ECONOMÍA

Oviedo.- ECONOMÍA INNOVACIÓN.- La multinacional tecnológica asturiana SATEC presenta su hub de innovación durante la jornada que los cursos de La Granda dedican a la "Situación de la I+D en Asturias y su reto a futuro". Hotel Palacio de Avilés

10:30h.- Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).- GOBIERNO VIVIENDA.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visita las obras del centro cívico cultural. (Foto)

10:30h.- Toledo.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reúne con delegados del sindicato en el parque temático Puy du Fou.

12:00h.- Aldeanueva de Ebro.- VINO RIOJA.- La vendimia arranca este jueves en la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja en la bodega cooperativa 'Viñedos de Aldeanueva', con la recogida de uva blanca de la variedad tempranillo blanco, según informa a EFE su director general, Abel Torres. Bodega cooperativa 'Viñedos de Aldeanueva'. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA

12:30h.- Roquetes - Tarragona.- TRADICIONARIUS EBRE.- Presentación del festival Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre 2024 Ayuntamiento de Roquetes. (Texto)

17:30h.- Benicàssim (Castellón).- MÚSICA FESTIVALES.- El festival de música reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim llega a su sexta y última jornada de conciertos con actuaciones como las de Beenie Man, Flavour, Green Valley y Los Chikos del Maíz.

19:00h.- Oviedo.- MÚSICA FILARMONÍA.- La orquesta Oviedo Filarmonía ofrece el primero de los dos conciertos del ciclo OFIL Contigo en verano, dirigidos por el titular de la sinfónica ovetense, Lucas Macías. Claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo lidian toros de Núñez del Cuvillo en la Feria de Bilbao. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

