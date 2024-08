Ayoub Ghadfa: “siempre he luchado para ser el mejor”

Esther Gómez

Marbella (Málaga), 15 ago (EFE).- Subir al podio en París 2024 ha sido “un sueño cumplido” para el boxeador de Marbella Ayoub Ghadfa: ”yo siempre he luchado para ser el mejor. Siempre hago todo lo que está en mi mano por hacerlo lo mejor posible y siempre he soñado con el podio, así que por qué no”, ha comentado a EFE en una entrevista.

A sus 25 años y en sus primeros Juegos Olímpicos, ha conseguido para España una preciada medalla de plata en categoría de más de 92 kilos y satisfecho por el logro, pero sin perder de vista el suelo, mira de reojo a Los Ángeles, quiere estar allí en 2028 y por qué no, ganar el oro.

“No sé lo que me deparará el futuro”, aclara Ayoub, pero lo que sí parece tener claro es que de momento continuará un ciclo más como amateur y cuando esté preparado, dará el salto a las categorías profesionales del boxeo.

Su exitoso paso por los Juegos de París ha supuesto para el púgil marbellí un gran esfuerzo físico y mental por lo que en estos instantes sólo piensa en tomarse unas vacaciones, descansar y desconectar. Luego, “ya veremos”, señala sonriente.

Hijo de un matrimonio marroquí que se trasladó a España en busca de una vida mejor, el hoy medallista olímpico llegó al Sho-Dan, el gimnasio de Marbella donde dio sus primeros pasos en los deportes de contacto, casi por casualidad, huyendo del acoso que sufría en la escuela.

Del acoso en la escuela al podio olímpico

Su peso, su altura o su origen extranjero lo convirtieron en objeto de mofa entre sus compañeros y, sus padres, tristes y cansados de ver a su único hijo sufrir, lo apuntaron a practicar 'kickboxing' para que aprendiera a defenderse. Con esta decisión compraron, sin saberlo, el billete al tren olímpico de Ayoub.

Tras tocar el cielo en París, en su Marbella natal lo han recibido como a un héroe y de un día para otro se ha convertido en un referente para muchos, sobre todo para los niños del barrio donde creció y del gimnasio en el que entrenó.

A pesar de todo, no se siente diferente y, asegura a EFE-, con humildad y una sonrisa, comparte sin dudar su éxito con ellos con el deseo de motivarlos. "Yo simplemente soy una persona que ha luchado por sus sueños", aunque "he sentido un apoyo muy grande de la gente que me rodea".

El boxeador marbellí cursó estudios universitarios de Educación Física y no descarta dar clase en algún momento de su vida, si bien ahora está centrado en el boxeo. En este momento “sólo estoy boxeando”, sentencia.

Lejos de la presión que supone para este medallista olímpico haberse convertido en un referente para los más jóvenes, cree que esta posición le brinda una gran oportunidad para animar a practicar deporte a muchos adolescentes que no saben qué camino elegir.

El plan B de Ayoub

No obstante, se siente satisfecho de contar con su título universitario en el bolsillo, lo que le ofrece un plan B ante lo incierta que puede resultar la vida. “Lo más importante es tener tus estudios de cara al día de mañana porque nunca sabes cuándo se puede acabar una carrera deportiva”, subraya.

“Agradecido de poder ayudar a cualquier persona, sobre todo a los niños” para que se acerquen al deporte y a través de él adquieran formación y “aprendan más valores”, los anima a perseguir sus sueños como hizo él y a convertirse en referentes para las siguientes generaciones.

El deporte es clave en la vida de cualquier persona porque "te enseña valores, educación, respeto, disciplina…” y eso es “muy importante” no solo para el deportista, sino también para el niño que está aprendiendo.

"Para mí el deporte lo es todo”, dice, es algo de lo que no puede prescindir y a lo que le está "muy agradecido". En él ha encontrado nuevas oportunidades, profesionales y personales, y a través de él se le están abriendo muchas puertas, detalla.

“El deporte es, ante todo, salud”, pero también ofrece un espacio en el que un chico puede desarrollarse como persona, crecer, formarse y hacer amigos lejos de la calle y de malas influencias. EFE

