Junts llama al juez Llarena "Tejero sin bigote" y dice que la amnistía no se aplica porque el Gobierno es "cobarde"

El portavoz de Junts en el Senado, Eduardo Pujol Bonell, se ha referido al juez que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, como "Tejero sin bigote" y ha acusado al Gobierno de Sánchez de ser "cobarde" por no hacer que se aplique la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. Así se ha expresado Pujol Bonell en su turno de réplica durante la comparecencia en el Senado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "Estamos en pleno golpe del Estado Judicial y Llarena es un Tejero sin bigote", ha lanzado. Asimismo, ha recriminado la "suciedad estructural que inunda el Estado español" y ha arremetido contra el Gobierno "cobarde" y el Estado "tramposo" por no autorizar que se aplique la Ley de Amnistía a los delitos de malversación que pesan sobre Puigdemont. Así las cosas, el senador de Junts ha sido llamado al orden por referirse durante su réplica a otros temas que no se atienen con el asunto para lo que se ha convocado la comisión de Asuntos Exteriores y la comparecencia de Albares para explicar las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con la retención y posterior expulsión por las autoridades venezolanas de una delegación oficial del Senado.

