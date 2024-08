El PP pide a Gobierno que convoque con urgencia Mesa de la Sequía por "situación extrema" de sector agroganadero

El senador del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha pedido este lunes al Gobierno de España que convoque con urgencia la Mesa de la Sequía ante "la situación extrema que agricultores y ganaderos están viviendo en Andalucía y en la provincia de Almería", por cuanto ha advertido de que esa situación se podría ver agravada en los próximos meses si las previsiones meteorológicas continúan sin traer lluvia a la provincia. Castellón ha esgrimido que en Andalucía se sigue reduciendo, día tras día, el nivel del agua embalsada y son ya catorce las semanas de disminución, por lo que ha evocado una situación "preocupante" porque las presas andaluzas se encuentran a poco más del 30% de su capacidad, y en el caso de la provincia de Almería, el pantano de Cuevas del Almanzora está al 7,18% de su capacidad y el de Benínar, al 10,02%, según una nota de este partido. El senador del PP ha instado al Ejecutivo de Sánchez "a actuar sin demora", así como a tener en cuenta la carta conjunta enviada al ministro de Agricultura por Andalucía, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha reclamando la convocatoria de una reunión urgente. "El Gobierno de España debe convocar la Mesa de la Sequía urgentemente. La situación es extrema y los agricultores y ganaderos necesitan una respuesta ya para que su esfuerzo y trabajo no se vea perjudicado por la falta de agua", ha afirmado. Castellón ha advertido que, frente a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha invertido ni un euro en materia hídrica en la provincia de Almería, el Gobierno de Juanma Moreno "ha sido previsor y está actuando para frenar una sequía que perdura en el tiempo". En este sentido ha recordado que la Junta ha invertido en Almería más de 200 millones de euros en materia hídrica y ha aprobado cuatro decretos de sequía. "Andalucía no baja la guardia respecto a la falta de agua. Mientras que en 2018, con los gobiernos socialistas, la obra pública estaba paralizada en nuestra comunidad, hoy con Juanma Moreno casi la mitad de la obra pública es hidráulica. Los agricultores y ganaderos no están solos, cuentan con el apoyo incondicional del Gobierno del PP en Andalucía", ha manifestado. Castellón recuerda que el sector agroalimentario supone el 13% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía andaluza y el 10% del empleo que se genera en nuestra comunidad. "Desde el PP vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que ponga en marcha un plan de actuaciones concretas para hacer frente a la situación extrema que viven nuestros agricultores y ganaderos", ha concluido.

