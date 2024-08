Gelardo: “Me gusta el estilo de juego del Racing”

Ferrol, 12 ago (EFE).- El centrocampista Aitor Gelardo afirmó este lunes que la propuesta futbolística del Racing Club de Ferrol le animó a fichar por el equipo dirigido por Cristóbal Parralo.

“En Primera Federación, siendo jugador del Linares, ya me gustaba su estilo de juego porque era directo y buscaba mucho las banda. Los he seguido, el año pasado también nos enfrentamos y el equipo me gustaba mucho”, comentó en rueda de prensa.

El exfutbolista del filial del Villarreal, de 22 años, reconoció que “nunca” antes había tenido tanta competencia en el centro del campo.

“Los compañeros de esa posición son todos muy buenos, llevan muchos jugando a nivel profesional. Intentaré aprender de ellos porque tienen mucha más experiencia”, confesó.

Señaló, asimismo, que Chuca le ha dado “muy buenas” referencias del vestuario racinguista, al que “poco a poco” espera ir aportando su trabajo.

“El inicio de Liga siempre es muy bonito porque hay gente nueva. Estamos con muchas ganas de demostrar lo que somos capaces de hacer en la categoría”, manifestó Gelardo, para quien el respaldo de los aficionados será “un plus de motivación”. EFE.

