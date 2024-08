Gene Simmons: "En nada juraréis haberme visto con 20 años sobrevolando el escenario"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 10 ago (EFE).- Este año se cumplen cincuenta del lanzamiento del primer álbum de Kiss, que dio paso a una carrera que ha hecho del grupo un icono pop, pero el éxito no ha disuadido a Gene Simmons de seguir expandiendo su imagen, que pretende que con las nuevas tecnologías sea eterna: "En nada juraréis haberme visto con 20 años sobrevolando el escenario", ha dicho a EFE.

Gene Simmons, bajista y vocalista de la mítica banda de heavy metal, ha atendido a la Agencia EFE por teléfono desde su casa en Los Ángeles con motivo de sus dos próximas actuaciones en España, el 13 de agosto en Porta Ferrada (Girona) y el 14 de agosto en La Riviera Madrid, y en la que le acompañará su propia banda.

Pese a no ser un concierto de Kiss, el músico asegura que tocará "algunos" de sus "mayores hits como 'Rock and Roll All Nite' o 'I Was Made for Lovin' You'", aunque también habrá canciones que Kiss ya no interpreta y alguna novedad, como 'Are You Ready', una canción "que nunca fue grabada", por lo que Simmons augura "muchas sorpresas y diversión".

A esto se le añade la cercanía con el público, ya que el cantante avanza a EFE que sacará a "uno o varios fans" para que le ayuden a él y la banda a cantar 'I Was Made for Lovin' You', una de las canciones más icónicas de Kiss y de la historia del rock en general, aunque esta vez lo hará sin pintarse la cara, ya que su faceta de The Demon la reserva solo para la banda.

A punto de cumplir 75 años y consagrado como una leyenda de la música, sería lógico que Simmons bajara el ritmo, pero el artista nacido en Haifa (Israel) no quiere saber nada del tema.

"Cuando corres una carrera y ves que se acerca la meta, ¿corres más rápido o más despacio? Corres más rápido, y eso es lo que estoy haciendo", fanfarronea el artista, quien cuenta a puñados los negocios en los que está metido más allá de la música, entre los que se encuentran varios restaurantes, una productora cinematográfica y una marca de vodka.

Pese a esto, no descuida su faceta como componente de Kiss, por lo que tras cerrar un acuerdo con Pophouse a principios de año para la venta de los derechos de todo su catálogo por unos 300 millones de dólares, Simmons está trabajando en herramientas de inteligencia artificial que llevarán a Kiss "a lugares que nunca soñamos".

"En nada juraréis haberme visto con 20 años sobrevolando el escenario y escupiendo fuego por encima de vuestras cabezas", pronostica un entusiasmado Simmons, que añade: "una oruga muere y se mete en un capullo, pero lo que sale es una hermosa mariposa que puede volar. Así que, para Kiss, el final es realmente el principio, y se verá en uno o dos años".

Sobre esto, el bajista niega que vayan a ser conciertos, sino que serán "experiencias, algo nunca antes visto" conseguido mediante realidad virtual.

En cuanto su relación con los integrantes originales de Kiss, Simmons advierte que es buena, "aunque no como al principio", ya que de los únicos componentes fijos son él y el guitarrista Paul Stanley.

"Es muy triste que Ace (Frehley) y Peter (Criss) decidieran dejar la banda tres veces diferentes porque podrían haber disfrutado de todo, pero es su decisión", lamenta el músico, a lo que apostilla que tanto él como Stanley preguntaron al guitarrista y al batería "si querían venir a hacer los bises en los últimos conciertos", a lo que respondieron que no.

Con el futuro de Kiss entre interrogantes, lo único seguro es que Gene Simmons actuará junto a su propia banda en Portada Ferrada el 13 de agosto, teloneado por Obús y Motörhits, mientras que al día siguiente hará lo propio en La Riviera de Madrid junto a Obús. EFE

