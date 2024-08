España termina octava en madison tras descalificación del equipo neerlandés

París, 10 ago (EFE).- La selección española ha concluido en octavo lugar la prueba de madison de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que los árbitros hayan decidido descalificar a la dupla neerlandesa por causar una caída.

Con esta decisión Albert Torres y Sebastián Mora han ascendido a la octava posición, lo que se traduce en la consecución de un diploma olímpico.

En la prueba de madison el infortunio se cebó con la pareja española por la caída de Torres a falta de 27 vueltas del final, cuando se esperaba la reacción habitual de Torres y Mora.

El ciclista belga Linsay de Vlyder perdió el control de su bicicleta tras hacer el afilador y cayó sobre la pista justo delante de un Albert Torres que rodaba a alta velocidad en pleno ataque.

El médico de carrera consideró que Torres no estaba en condiciones para regresar a la competición y Sebastián Mora tuvo que completar en solitario las 27 vueltas que restaban de carrera.

“Estoy preocupado a nivel físico, porque tengo un golpe importante en la muñeca, pero lo más duro es a nivel anímico. Hay que aceptar que me he tenido que retirar por la decisión de los jueces y médicos, que por el protocolo de conmociones te obligan a abandonar”, explicó Torres.

"Fue frustrante porque yo solo pensaba en volver a carrera, Mora me estaba esperando en la pista. Creo que estábamos en una situación muy buena, aunque es verdad que Dinamarca e Italia estaban liderando la carrera tras coger vuelta, en el momento de la caída nos encontrábamos atacando. Me voy triste por no haber podido terminar la carrera", señaló.

España era sexta con 15 puntos en el momento de la caída, que se ha producido justo cuando la Madison entraba en el tramo final, cuando el desgaste comienza a pasar factura. Torres y Mora iban por las medallas, pero la caída de Torres arruinó los planes. EFE

soc/sab