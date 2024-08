PP catalán cree que Rull "retorcerá" el reglamento del Parlament para adaptarlo a Puigdemont y corresponsabiliza al PSC

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha considerado que el presidente del Parlament, Josep Rull, "retorcerá" el reglamento de la institución para adaptarlo a las "necesidades mediáticas" del líder de Junts Carles Puigdemont, y ha corresponsabilizado al PSC de "cualquier escenario" que se viva este jueves en la Cámara catalana. "Si este jueves Rull decide retorcer el reglamento como ha hecho el separatismo durante estos últimos años, para adaptarlo a las necesidades mediáticas de Puigdemont, lo hará sin pestañear porque alguien le ha permitido que lo haga", ha expresado el presidente del PP catalán en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press. Rull ha recordado que la mesa catalana "tiene mayoría separatista" porque los comunes y el PSC llegaron a un acuerdo con los independentistas para que así fuese y, por ende, ha corresponsabilizado a los socialistas de "cualquier escenario" que se viva durante el día de mañana ante la posible llegada a España del líder de Junts. "Él (Rull) dispone de un único recurso legal, en el caso de que apareciera por ahí Puigdemont, que es el aplazamiento 24 horas del pleno, pero él no tiene capacidad de suspenderlo", ha asegurado el 'popular', haciendo hincapié en que su partido estará "escrupulosamente atento" a que se cumpla "rigurosamente" la normativa y que "ahí está el límite" que ellos van a poner. Además, ha criticado el argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que con los últimos acuerdos con los independentistas, "Puigdemont se había convertido en un corderito mimoso" y ha expresado que "ya verán" si eso es así, puesto que a su parecer "ese tipo de apaciguamiento no cambia la naturaleza de la gente". "El problema es que ahora mismo muchas personas que cometieron delitos en 2017 ven que tienen autopista libre para volverlo a hacer porque o les han amnistiado o les han indultado. Nosotros ya advertimos en su momento, que indultar o amnistiar a alguien que dice que lo va a volver a hacer conviene tomárselo en serio", ha explicado Fernández. A su parecer, "el mero hecho" de que "se esté hablando" de la posibilidad de que se repitan los escenarios "dantescos" que se vivieron siete años atrás en Cataluña, cuando se intentó conseguir la independencia por medio de un referéndum ilegal, "demuestra que esa política de apaciguamiento y de amnistía, no solamente es ilegal, sino que además no da resultado".

