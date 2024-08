Enmanuel Reyes Pla ironiza: "Los jueces vieron los golpes fantasmas de mi rival"

París, 4 ago (EFE).- Enmanuel Reyes Pla, quien se colgó este domingo un bronce olímpico tras caer contra el azerí de origen cubano Loren Berto Alfonso en la semifinal de los -92 kilos, tiró de ironía para hablar de la actuación de los jueces, que considera que le perjudicó.

"Los jueces no vieron mis golpes, y sí los golpes fantasma de mi rival (...) Lo que se lleva es el boxeo de levantar la mano y no dar golpes", dijo ante la prensa, nada más perder el combate por puntos en Arena París Norte.

"Me sentí ganador todo el combate (...) Yo salí a buscarlo, pero los árbitros no vieron esa parte mía, vieron la de él, que bailaba más", agregó el púgil nacido en Cuba, quien agradeció la oportunidad que le ha dado España para representarla internacionalmente.

Los jueces del combate arbitrado por el indonesio Muhammad Pohan fueron el estadounidense Shawn Reese, el argentino Ángel Vilarino, el iraní Babak Bordbar Haghighi Sabet, el noruego Geir Dahlen y el irlandés Gen McGarrigle.

"Esto es lo que hay, es boxeo, todo no depende de mí, yo lo di todo y al final es lo que decidan ellos. Pero me voy muy contento de París, ahora a recoger la medalla en Roland Garros, aunque no sea la de oro", contó el boxeador afincado en La Coruña. EFE

atc/ism